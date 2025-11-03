Musik Justin Bieber: Gedanke an Tour ist ’super einschüchternd‘

Justin Bieber - FEB 22 - GETTY - Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger enthüllt, wie er einer möglichen Tour gegenübersteht.

Justin Bieber schüchtert die Vorstellung ein, auf Tour zu gehen.

Der Sänger sprach während eines Twitch-Livestreams an Halloween (31. Oktober) über die Herausforderungen, seine Frau Hailey Bieber und ihren 15 Monate alten Sohn Jack Blues zurückzulassen, während er unterwegs ist. In dem Stream schnitzten Justin und seine Kumpels Kürbisse. Dabei packte der 31-Jährige aus: „Touren zehrt so sehr an einem und ich mache das schon, seit ich ein Kind bin. Allein die Vorstellung von einer Tour klingt super einschüchternd. Am Anfang liebe ich es immer total, aber irgendwann komme ich an einen Punkt, an dem ich völlig ausgebrannt bin.“

Justin würde, wenn überhaupt, Orte auswählen, an denen er zwei Nächte hintereinander auftreten kann. Der zweifache Grammy-Gewinner erklärte: „Ich möchte wirklich einzelne Termine machen, bei denen ich eine Stadt auswähle, ein paar Shows spiele und mich nicht für zwei ganze Jahre festlegen muss.“

Kürzlich wurde bekannt, dass der ‚Sorry‘-Interpret beim Coachella-Festival 2026 als Headliner auftritt. Das Line-up des jährlichen Musik- und Kunstfestivals, das im Empire Polo Club in Indio, Kalifornien, stattfindet, wurde am 16. September veröffentlicht. Justin wird an zwei Samstagen, dem 11. und 18. April, auftreten.

Ende Oktober trat der Musiker Twitch bei und teilte mit seinen Fans Videos aus einem Studio, in dem er und sein Team das Festival-Set vorbereiten. Ein Vertrauter des Stars verriet gegenüber ‚People‘: „Justins Twitch ist seine Art, den Fans zu zeigen, dass er aufgeregt ist und hart für seinen Headliner-Auftritt beim Coachella arbeitet.“ Neben Justin werden auch Popstar Sabrina Carpenter, Reggaeton-Künstlerin Karol G und EDM-Star Anyma beim Coachella-Festival auftreten.