Bang Showbiz | 11.07.2025, 11:00 Uhr

Justin Bieber hat sein siebtes Studioalbum ‚Swag‘ veröffentlicht.

Der 31-jährige Sänger brachte seine 21 Titel umfassende neue LP am Freitag (11. Juli) um Mitternacht heraus.

Das neue Album ist Biebers erstes neues Album seit ‚Justice‘, das nach seinem Debüt im März 2021 zwei Wochen lang die Billboard 200-Charts angeführt hatte. Die Titelliste von ‚Swag‘ ist am Donnerstag (10. Juli) in einem Instagram-Reel enthüllt worden. Die Songtitel wurden neben einem Schwarz-Weiß-Foto von Justin, seiner 28-jährigen Ehefrau Hailey Bieber und ihrem elf Monate alten Sohn Jack Blues präsentiert. Die Songs auf ‚Swag‘ sind ‚All I Can Take‘, ‚Daisies‘, ‚Yukon‘, ‚Go Baby‘, ‚Things You Do‘, ‚Butterflies‘, ‚Way It Is‘, ‚First Place‘, ‚Soulful‘, ‚Walking Away‘, ‚Glory Voice Memo‘, ‚Devotion‘, ‚Dadz Love‘, ‚Therapy Session‘, ‚Sweet Spot‘, ‚405‘, ‚Swag‘, ‚Za House‘, ‚Too Long‘ und ‚Forgiveness‘. Justin hatte am Freitag ein Bild des Albumcovers auf seinem Account auf Instagram geteilt, die Vorderseite ist in Schwarz gehalten und zeigt den Albumtitel „SWAG“ in Dunkelgrau, auf der Rückseite ist der Sänger mit seinem Sohn auf dem Arm zu sehen.