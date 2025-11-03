Stars Justin Bieber leidet unter Trollen, wenn er sich im Netz ‚verletzlich‘ zeigt

Justin Bieber - Coachella 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger muss sich oft mit Hatern auseinandersetzen, die fiese Kommentare hinterlassen.

Justin Bieber wird nervös, wenn er sich online „verletzlich“ zeigt.

Der 31-jährige Popstar hat in letzter Zeit offen mit seinen Fans über seinen emotionalen Zustand gesprochen – und nun zugegeben, wie sehr ihn gemeine Kommentare treffen. In einer kürzlichen Twitch-Session enthüllte er: „Auf Twitch zu gehen ist verdammt verletzlich, weil Menschen, die sich einfach mies fühlen, das auf andere projizieren und dann richtig fiese Sachen schreiben. Es ist schon schwer genug, sich überhaupt zu zeigen – und dann muss man all das lesen.“

Der ‚Sorry‘-Interpret beginne dann sogar, an sich selbst zu zweifeln und sich zu fragen, ob das, was andere über ihn sagen, vielleicht stimmt. „Da hieß es: ‚Justin ist nicht mehr so lebensfroh. Er wird nie wieder so ausgelassen sein wie früher. Er hat seinen Charme verloren'“, schilderte er. „Und ich dachte: ‚Was? Ich habe doch gestern Abend noch Basketball gespielt – ich bin einfach nur müde.'“

Justin fuhr fort: „Und wir reden über emotionale Dinge. Und dann fange ich an, mir Gedanken zu machen – so à la: ‚Mama, habe ich meinen Charme verloren? Meine Lebensfreude?‘ Ich habe doch Lust aufs Leben … Es ist einfach mies, dass dir eine Million Menschen das Netteste sagen können – und ein einziger Kommentar bleibt hängen.“

Letzten Monat stellte Justin klar, dass er keine „Heilung“ brauche, nachdem seine Mutter einen emotionalen Beitrag gepostet hatte. Der Sänger reagierte damit auf einen langen und gefühlvollen Instagram-Post seiner Mutter Pattie Mallette, in dem sie schrieb, dass sie immer für ihren Sohn „betet“ und „ihm zuspricht“.