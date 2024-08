Stars Kader Loth: Droht ihr die Altersarmut?

20.08.2024

Die Dschungelcamperin muss sich laut eigener Aussage privat absichern, um im Alter nicht zu verarmen.

Kader Loth macht sich Sorgen um ihren Ruhestand.

Die TV-Diva hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut und ist aktuell in der Dschungelcamp-Sonderausgabe ‚Showdown der Dschungel-Legenden‘ auf RTL zu sehen. Obwohl es beruflich seit längerem ziemlich gut für Kader läuft, muss sie sich laut eigener Aussage dennoch Sorgen um ihre Finanzen machen. Das verriet die 51-Jährige zuletzt in einem Interview mit ‚Bild‘. „Ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen – 280 Euro im Monat, ab dem 65. Lebensjahr. Das ist wirklich erschreckend“, findet Kader und erklärt weiter: „Wir Promis bekommen gefühlt keine gesetzliche Rente, und wenn doch, dann reicht sie nicht zum Leben. Das macht mir wirklich Angst.“

Obwohl Kaders Gagen seit ihrem TV-Duchbruch bei ‚Big Brother‘ im Jahr 2004 relativ großzügig ausfallen, müsse sich die Reality-Schönheit privat absichern, um später nicht in die Altersarmut abzurutschen. Nicht zuletzt deshalb ist sie aktuell bereits zum zweiten Mal im Dschungelcamp zu sehen. „Ja, das Geld ist verlockend – das muss ich ehrlich sagen. […] Es geht auch darum, meine Zukunft abzusichern. Ich will nicht im Alter auf der Straße landen“, sagt Kader über ihre Teilnahme an der RTL-Sendung.