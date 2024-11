Stars Kaley Cuoco: Keine Kritik mehr an Müttern!

Kaley Cuoco - May 2024 - Evening From the Heart Gala - John Ritter Foundation - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2024, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es schrecklich, dass Mütter so oft kritisiert werden.

Kaley Cuoco wünscht sich, dass Mütter, die ihr Bestes versuchen, nicht mehr unnötig kritisiert werden.

Die ehemalige ‚Big Bang Theory‘-Darstellerin, die mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey die 18 Monate alte Tochter Matilda großzieht, schießt gegen Kritiker zurück, die etwas an ihrem Erziehungsstil auszusetzen haben. Gegenüber ‚E! News‘ sagte Kaley: „Jede Mutter, das kann ich garantieren, gibt ihr Bestes. Schau mal, alle haben immer irgendwas über andere zu sagen. Zwischen vor dem Kinderkriegen und danach hat sich in meinem Leben nichts verändert. Es ist einfach dieses Geschäft, dieses Leben. Es ist wie es ist. Aber ja, wir müssen mit dem Beschämen aufhören.“

Die 38-jährige Schauspielerin ist überzeugt davon, dass ihre kleine Tochter „das glücklichste Kind der Welt“ sei. Über ihren Erziehungsstil verrät Kaley im Interview: „Ich denke, dass jedes Kind einfach so anders ist. Was gut für dein Kind ist, ist vielleicht nicht gut für meins.“ Schon jetzt sei die kleine Matilda ein großer Filmfan. Über die Zukunft ihrer Kleinen sagt Kaley: „Ich wüsste nicht, weshalb dieses Kind keine Schauspielerin werden sollte. Also, wir sind eine Schauspielerfamilie.“