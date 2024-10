Film Kate Winslet: Verwirklichung von ‘Lee’ war harte Arbeit

Bang Showbiz | 10.10.2024, 10:00 Uhr

Kate Winslet sagt, dass es schwierig war, männliche Filmbosse davon zu überzeugen, ‘Lee’ zu machen.

Die 49-jährige Schauspielerin spielt in der Filmbiografie das Model und Kriegsfotografin Lee Miller, gibt aber zu, dass sie bei ihren Versuchen, Männer für das Projekt zu gewinnen, frustriert war.

Auf dem Zurich Film Festival sagte Kate, die auch als Produzentin an dem Film beteiligt ist: „Wir haben nichts geschenkt bekommen. Wir haben nichts auf einem Teller serviert bekommen. Ich hatte es mit Leuten zu tun – verzeihen Sie mir – mit Männern, die einfach nicht verstanden, worum es in diesem Film ging. Es geht um eine Frau, die herausgefordert wurde, die die meiste Zeit des Films nicht wie ein hübsches Bild aussieht, die sich mit dem Leben auseinandersetzt. Ein potenzieller Geldgeber sagte zu mir: ‚Also, warum sollte ich diese Frau mögen? Okay, dann also nicht Sie.“ Sie fügte hinzu: „Ein Regisseur wollte einen Film machen, bei dem ich mir wirklich nicht sicher war. Er sagte: ‚Wenn du ihn machst, helfe ich dir, deinen ‚kleinen Lee Miller Film‘ zu finanzieren.‘ Nochmals – NEIN! Sie werden mir nicht helfen, gehen Sie weg. Ich wollte nicht mit Leuten arbeiten, mit denen Lee nicht einverstanden gewesen wäre.“