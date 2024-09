Stars Katy Perry: Orlandos Sohn gibt ihr Feedback

Katy Perry - 35th Annual Colleagues Spring Luncheon & Oscar de la Renta Fashion Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 08:00 Uhr

Katy Perry glaubt, dass der Teenager-Sohn von Orlando Bloom die „beste Person“ ist, der sie ihre neue Musik vorspielen kann.

Die ‚Woman’s World‘-Hitmacherin gab zu, dass ihre Familie nicht mehr begeistert von dem Gedanken ist, ihr neues Material vorzuspielen, aber der 13-jährige Flynn – den ihr Verlobter mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr hat – hat ein „wirklich gutes Ohr“, so dass er zuhören wird und sie sein Feedback gerne aufnimmt.

Im Gespräch mit ‘Audacy‘ sagte sie: „Ich setze mich nicht hin und spiele ihnen etwas vor. Ich spiele nur kleine Stücke. Sie haben genug von mir. Sie sind in Ordnung, aber sie sind meine Familie, sie sagen mir, ich soll umziehen oder den Müll rausbringen. Sie haben es nicht satt, aber es ist die Familie, sie werden einfach echt sein. Ich spiele dem Sohn von Orlando, der 13 Jahre alt ist, Dinge vor, und er hat ein wirklich gutes Gehör. Er ist wahrscheinlich der beste Mensch in meiner ganzen Familie… Er liebt ‚Never Really Over‘, ich habe ihm das vorgespielt, bevor es herauskam und fragte: ‚Was denkst du?‘ und er sagte: ‚Ja, das ist gut.‘. Er hat einen guten Geschmack. Er liebt diesen Song namens ‚All The Love‘, der auf ‚143‘ ist, und das ist einer meiner Lieblingssongs, den ich geschrieben habe.“ Und Katy weiß, dass einer ihrer besten Freunde einen „unglaublichen Geschmack“ hat, wenn es um Popmusik geht, also wird sie immer ihre Meinung einholen.