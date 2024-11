Musik Katy Perry: Sie kommt wieder nach England

SiriusXM studios 2024 - Katy Perry - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2024, 16:00 Uhr

Katy Perry hat ihre erste UK-Headliner-Show seit sechs Jahren bestätigt.

Die ‚Woman‘s World‘-Sängerin wird am 8. Dezember mit Barclaycard als Headliner des Jingle Bell Balls in der Londoner O2-Arena auftreten und hat eine „futuristische“ Sci-Fi-Performance angekündigt.

Am Donnerstagmorgen (7. November) sagte sie gegenüber ‚Capital Breakfast‘: „Ich bin so aufgeregt, nach Großbritannien zurückzukehren, ich liebe es! Ich werde hoffentlich mit weiteren Shows nachlegen.“ Die 40-Jährige, die zuletzt 2013 bei dem Ball auftrat, wird Tracks ihres neuen Albums ‚143‘ performen. Auf die Frage, was die Fans erwarten können, sagte sie: „Ich werde definitiv etwas Pep mitbringen. Ich bringe immer ein bisschen Weihnachtsstimmung hinein. Ich werde ein paar neue Songs von ‚143‘ mitbringen. Ich habe viele Performances gemacht, die irgendwie futuristisch sind, ein bisschen Science-Fiction, und so hat alles im Moment ein bisschen von dieser Art. Ich werde einfach versuchen, mein Licht und meine Freude zu bringen.“

Die Show wird die erste Show der ‚I Kissed A Girl‘-Hitmacherin auf dieser Seite des großen Teichs seit ihrer ‚Witness World Tour‘ im Jahr 2018 sein. Am zweiten Abend der festlichen Veranstaltung wird Katy von Becky Hill, Sonny Fodera, KSI, Joel Corry und Kygo begleitet. Tom Grennan, der kürzlich mit ‚It Can’t Be Christmas‘ seinen Kandidaten für die Nummer eins der Weihnachtscharts veröffentlicht hat, wird ebenfalls ein zweites Mal auftreten, da er bereits am Vorabend auf dem Programm steht. Tickets für den Jingle Bell Ball von Capital mit Barclaycard sind im Global Player erhältlich und gehen am Freitag, den 8. November, um 9 Uhr in den allgemeinen Verkauf.