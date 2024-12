Musik Katy Perry: Sie nimmt es mit Humor

Katy Perry - Jingle Bell Ball NYC Dec 13 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 11:00 Uhr

Die Sängerin will sich nicht davon ärgern lassen, dass viele Zuschauer ihr letztes Konzert früher als geplant verließen.

Katy Perry machte sich darüber lustig, dass zahllose Zuschauer ihr Konzert beim ‚Jingle Bell Ball‘ in New York früher als geplant verließen.

Die ‚Hot N Cold‘-Interpretin ging scheinbar davon aus, dass das Wetter einfach zu schlecht für ihr Publikum war, als sie am Freitagabend im Madison Square Garden auftrat. Ein Großteil der Zuschauer schaute sich die Performance nicht ganz bis zum Ende an, was allerdings offenbar daran lag, dass viele Personen unbedingt den letzten Zug Richtung Stadt erwischen wollten. Auf der Bühne rief die unwissende Katy ihrem schwindenden Publikum zu: „Hey Leute. Ich weiß, ich weiß, es ist verrückt. Es ist so spät, es ist kalt draußen. Ihr hattet zu viel Zucker. Ich wisst nicht, ob ihr bleiben oder gehen sollt, raus oder rein, heiß oder kalt. Aber entscheidet euch endlich!“

Die 40-jährige Sängerin trat vor einer Reihe prominenter Gäste auf. Im VIP-Bereich des Publikums befanden sich unter anderem Sarah Michelle Gellar, Mckenna Grace, Martha Stewart, Jonathan Van Ness, Tan France, Daryl Sabara, Gracie Abrams und James Charles. Insgesamt gab die Musikerin zwölf Songs zum Besten, wobei viele ihrer Lieder für den Auftritt gekürzt wurden. Als Abschlusslied sang Katy ihren Megahit ‚Firework‘.