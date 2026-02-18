Stars Kaulitz-Brüder planlos: Wo sollen sie in Halle unterkommen?

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 14:00 Uhr

Die Tokio-Hotel-Stars moderieren Ende des Jahres 'Wetten, dass...?' in der ostdeutschen Stadt - doch die Suche nach einem Hotel stellt sie vor Probleme.

Tom und Bill Kaulitz suchen dringend eine Unterkunft in Halle.

Am 5. Dezember 2026 ist es soweit: Die Tokio-Hotel-Stars präsentieren zum ersten Mal ‚Wetten, dass…?‘ im Fernsehen. Bis dahin ist eigentlich noch jede Menge Zeit – doch die Zwillinge machen sich schon jetzt Sorgen, wo sie währenddessen unterkommen können. „Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch“, enthüllte Bill im gemeinsamen Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘.

Auch Tom zeigte sich planlos: „Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle – will ich meinen – mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle“, verriet er. Das Hotelangebot in der ostdeutschen Stadt finden sie auf den ersten Blick eher spärlich. Die Kaulitz-Twins hatten deshalb eine ungewöhnliche Idee: Sie baten alle Fans aus Halle, ihnen Fotos ihrer Wohnungen zu schicken – vielleicht wäre ja eine passende Alternative zum Hotel dabei. Anschließend rätselten die Brüder über die Größe von Halle. Die Stadt in Sachsen-Anhalt sei „ein bisschen kleiner“ als Magdeburg, lautete ihre korrekte Schätzung.

Der Chef des Stadtmarketings in Halle zeigte sich gelassen von den Äußerungen der Musiker: „Wir haben hier auch schon andere Promis untergebracht und werden es auch Bill und Tom Kaulitz schön machen können“, erklärte Mark Lange gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Notfalls würde er die Tokio-Hotel-Stars in seinem Gästezimmer unterbringen. „Da haben sie direkten Zugang zu Pool und Sauna“, scherzte er.