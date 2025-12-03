Stars ‚Kaulitz und Kaulitz‘: Das erwartet Fans in Staffel 3

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-Doku ‚Kaulitz und Kaulitz‘ kehrt zurück – und mit Staffel 3 droht kein ruhiger Neustart, sondern volle Kamera-Offensive.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln haben Bill und Tom Kaulitz nun bereits die dritte Ausgabe des beliebten Netflix-Formats abgedreht. Wie sie in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ berichten, wurde Bill vor kurzem bereits zu seinem Abschlussgespräch geladen: eine stundenlange Sitzung, in der der Sänger die neuen Folgen anschaut und spontan darauf reagiert. „Ich habe schon unseren großen Streit gesehen“, kündigt er an, was bei Tom – der die Auseinandersetzung noch nicht sehen durfte – zu Entrüstung führt: „Die spielen uns jetzt aus – jetzt wird’s nämlich richtig Reality.“

Zu hundert Prozent scheint die Meinungsverschiedenheit noch nicht aus dem Weg geräumt. „Weißt du, was ich mich manchmal frage, nach so einem Streit? Schämst du dich dann, wenn du dich siehst?“, fragt Tom seinen Zwilling in der neuen Podcast-Folge. Nach einem Streit um Toms Flugangst in der letzten Staffel sei er ziemlich „schlecht weg gekommen“, erinnert Bill sich. Deshalb sei er dieses Mal besonders aufmerksam gewesen. „Ich habe es wieder geguckt und war vollkommen zufrieden mit mir“, resümiert er selbstsicher.

Allerdings soll der ‚Kaulitz und Kaulitz‘-Streit in Staffel 3 um einiges heftiger sein als noch in der vorherigen Season. „Ich muss ja sagen, das können wir schon einmal spoilern: Es werden Tränen fließen! Ich glaube, das hat man noch nie gesehen“, deutet Bill an. Allerdings handele es sich dabei um eine seltene Angelegenheit. „Es ist außer Kontrolle geraten an dem Tag“, sind beide Brüder überzeugt. Wann genau die neue Staffel ihre Premiere feiern wird, geben die Tokio-Hotel-Zwillinge noch nicht bekannt. Allerdings sollen die neuen Folgen erneut „im Sommer“ zu sehen sein.