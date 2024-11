Stars Kelly Rizzo: Enges Verhältnis zu Bob Sagets Familie

29.11.2024

Die Moderatorin versteht sich noch immer gut mit den Kindern und der Ex-Frau ihres verstorbenen Ehemanns.

Kelly Rizzo ist dankbar, dass sie der Familie von Bob Saget noch immer nahe steht.

Die TV-Moderatorin war mit dem ‚Full House‘-Star – der mit seiner Ex-Frau Sherri Kramer die Kinder Aubrey (37), Lara (35) und Jennifer (32) hatte – seit etwas mehr als drei Jahren verheiratet. Anfang 2022 verstarb der Publikumsliebling auf tragische Weise, nachdem er sich in einem Hotelzimmer am Kopf gestoßen hatte.

Im Gespräch mit ‚UsWeekly‘ erzählt Kelly: „Er hat es einfach geliebt, der Vater zu sein, der den Truthahn zubereitet. Und wir haben uns alle über ihn lustig gemacht, weil er irgendwie wusste, was er tat. Er nahm einfach jede Soße aus dem Kühlschrank und schüttete sie auf den Truthahn, und dann wurde er irgendwie gut. Aber er hatte auch irgendwie keine Ahnung, was er tat, und er war so witzig dabei. Thanksgiving war Bobs Lieblingsfest. Und das erste Thanksgiving nach Bobs Tod verbrachte ich mit seiner gesamten Familie, seiner Tochter Lara, seinem Neffen Adam, seiner Ex-Frau Sherri und meiner Familie. Wir haben es alle zusammen verbracht, was sehr, sehr schön war.“

Die 45-Jährige ist unheimlich dankbar für diese enge Vertrautheit. „Ich weiß, dass es ihn sehr glücklich machen würde, zu wissen, dass wir alle zusammen sind. Ich weiß, was für ein Glück ich habe, dass ich nicht nur in meiner Familie, sondern auch in Bobs Familie ein so starkes Unterstützungssystem habe. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht einfach so sein kann, wie ich im Moment sein muss, egal welche Gefühle aufkommen“, berichtet sie.

Die Blondine wisse, dass nicht jeder diesen „Luxus“ habe. „Deshalb würde ich einfach sagen, dass man alles tun sollte, um mit jemandem zusammen zu sein, der einem das Gefühl gibt, dass man an einem sicheren Ort ist, und dass man sich wohlfühlen kann, wenn man weinen muss“, fügt sie hinzu.