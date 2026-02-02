Stars Kendrick Lamar bricht Grammy-Rekord von Jay Z

Kendrick Lamar and SZA accept the Record of the Year award - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 09:00 Uhr

Der Rapper hat einen neuen Rekord bei den Grammys aufgestellt - niemand hat mehr Preise gewonnen als er.

Kendrick Lamar ist zum meistdekorierten Rap-Künstler in der Geschichte der Grammy Awards geworden.

Der 38-jährige Rap-Star hat im Laufe seiner Karriere nun insgesamt 27 Grammy Awards gewonnen und damit den bisherigen Rekord von Jay Z übertroffen, nachdem er am Sonntag (1. Februar) die Auszeichnungen für das beste Rap-Album, den besten Rap-Song, die beste melodische Rap-Performance und die beste Rap-Performance mit nach Hause nahm.

Kendrick sagte während der Verleihung: „Ich bin nicht gut darin, über mich selbst zu sprechen, aber ich drücke mich durch meine Musik aus. Es ist eine Ehre, hier zu sein.“ Außerdem nahm er sich Zeit, um die anderen Nominierten zu würdigen. „Hip-Hop wird immer hier sein. Wir werden diese Anzüge tragen. Wir werden gut aussehen. Wir werden unsere Leute bei uns haben. Wir werden die Kultur bei uns haben“, erklärte der Musiker. „Also danke ich euch allen, Gott gebührt die Ehre. Ich liebe euch.“

Auch Bad Bunny feierte große Erfolge und schrieb Geschichte als erster Künstler, der den Grammy für das Album des Jahres mit einem vollständig spanischsprachigen Album gewann. Der 31-jährige Star erhielt zudem den Grammy für das beste Música-Urbana-Album für ‚Debí Tirar Más Fotos‘ und sprach in seiner Dankesrede über die jüngsten Unruhen in den USA. „Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus. Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Aliens – wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner“, betonte er.

Billie Eilish gewann mit ‚Wildflower‘ den Grammy für den Song des Jahres und nutzte ihre Dankesrede ebenfalls, um sich für Migranten einzusetzen. Die 24-jährige Sängerin – die auf der Bühne von ihrem Bruder Finneas O’Connell begleitet wurde – sagte: „So dankbar ich auch bin, habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, mehr sagen zu müssen, als dass niemand auf gestohlenem Land illegal ist.“ Billie fügte hinzu: „Es ist gerade wirklich schwer zu wissen, was man sagen und was man tun soll, aber ich fühle hier in diesem Raum so viel Hoffnung. Ich glaube, wir müssen weiterkämpfen, unsere Stimmen erheben und protestieren – unsere Stimmen zählen wirklich, und die Menschen zählen.“

Als beste neue Künstlerin wurde Olivia Dean ausgezeichnet, die 2025 mit ‚The Art of Loving‘ ihr zweites Studioalbum veröffentlichte. Die Preisverleihung wurde von Komiker Trevor Noah moderiert und bot unter anderem Auftritte von Justin Bieber, Addison Rae und Sabrina Carpenter.

Die wichtigsten Gewinner der Grammy Awards 2026:

Song des Jahres:

Billie Eilish – Wildflower

Single des Jahres:

Kendrick Lamar feat SZA – Luther

Album des Jahres:

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Bester neuer Künstler:

Olivia Dean

Bestes Pop-Gesangsalbum:

Lady Gaga

Beste Pop-Solo-Performance:

Lola Young – Messy

Beste Popdarbietung eines Duos oder einer Gruppe:

Cynthia Erivo und Ariana Grande – Defying Gravity

Beste Dance-/Pop-Single:

Lady Gaga – Abracadabra

Bestes Latin-Pop-Album:

Natalia Lafourcade – Cancionera

Bestes Música-Urbana-Album:

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Beste Rock-Performance:

Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes Back To The Beginning

Bester Rock-Song:

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Bestes Rock-Album:

Turnstile – Never Enough

Bestes Alternative-Musikalbum:

The Cure – Songs Of A Lost World

Beste Rap-Performance:

Clipse, Pusha T und Malice feat. Kendrick Lamar und Pharrell Williams – Chains and Whips

Beste melodische Rap-Performance:

Kendrick Lamar und SZA – Luther

Bester Rap-Song:

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Bestes Rap-Album:

Kendrick Lamar – GNX

Bester Country-Song:

Tyler Childers – Bitin‘ List

Bester R’n’B-Song:

Kehlani – Folded