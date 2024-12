Stars Kerry Katona: Autounfall wegen Glatteis

Kerry Katona March 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2024, 16:00 Uhr

Kerry Katona erzählte, dass sie befürchtete, sie würde „sterben“, nachdem sie mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren war.

Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin steht nach dem Unfall, bei dem ihr Fahrzeug wegen Glatteis von der Straße abkam, „unter Schock“ und erlitt ein Schleudertrauma.

Katona verriet, dass es ihr besonders schlimm gehe, da sie zum Zeitpunkt des Unfalls mit ihrer Tochter Molly telefonierte und die 23-Jährige ihre Mutter „schreien“ hören konnte. Kerry schrieb in ihrer Kolumne für das ,new!‘-Magazin: „Ich habe diese Woche einen kleinen Albtraum erlebt, nachdem ich mit meinem Auto auf einer vereisten Landstraße einen Unfall hatte. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und habe im Auto über meine Freisprecheinrichtung mit Molly gesprochen, als mein Auto über Glatteis fuhr, sich drehte und gegen einen Baum und wieder zurück gegen einen Zaun prallte – ich dachte buchstäblich, dass ich sterben würde. Mein Auto machte mir keine Sorgen, aber ich stand einfach unter Schock und verlor die Kontrolle über das Auto.“ Kerry fügte hinzu: „Mein Telefon erkannte, dass ich einen Unfall hatte, und löste einen Alarm aus. Molly war noch in der Leitung und konnte mich schreien hören. Es war schrecklich. Vier weiteren Autos passierte später am selben Tag genau dasselbe, da es eine Landstraße war, auf der kein Salz gestreut worden war. Zum Glück sagte die Polizei, dass es am Zustand der Straße und nicht an mir liege. Sie fuhren mich nach Hause und ich war wirklich erschüttert, als ich dort ankam – ich stand unter Schock und hatte ein Schleudertrauma.“