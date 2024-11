Film Kevin Smith will ‚Dogma‘-Sequel mit Matt Damon und Ben Affleck

Kevin Smith - New York Magazine's Vulture Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 11:00 Uhr

Der Regisseur verrät, dass er Pläne für eine Fortsetzung des Kult-Films mit den beiden Hollywood-Stars hat.

Kevin Smith bestätigt, dass er an einer Fortsetzung von ‚Dogma‘ arbeitet.

Der Filmemacher war für das Drehbuch und die Regie der Fantasy-Komödie aus dem Jahr 1999 verantwortlich, in der Ben Affleck als Bartleby und Matt Damon als Loki die Hauptrollen spielten. Nun hofft der 54-Jährige, dass die beiden Hollywood-Stars auch in der geplanten Fortsetzung auftreten werden.

Beim ‚Dogma Confessional‘ anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Films am Sonntag (17. November) auf dem Vulture Festival sprach Smith über seine Pläne für das Sequel. Ihm sei klar, dass er viel Gegenwind bekommen werde. „Einige Leute werden sagen: ‚Fass es verdammt nicht an. Du wirst es ruinieren‘“, erklärte er. „Und ich bin hier, um euch zu sagen: Ich werde es tun. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe einen Weg hinein gefunden.“

Der ‚Mallrats‘-Regisseur scherzte, dass er Affleck und Damon für einen Cameo-Auftritt bestechen könne, weil er ihrem Film ‚Good Will Hunting‘ von 1997 zum Erfolg verhalf. „Ich konnte den beiden das 25 verdammte Jahre lang vorhalten, deshalb tauchen sie immer wieder in allen Filmen auf. Erwartet einen Gastauftritt von ihnen – mehr als einen verdammten Gastauftritt. Die einzige Möglichkeit, wie wir eine ‚Dogma‘-Fortsetzung machen können, ist, wenn sie dabei sind. Also rechnet damit, dass diese Jungs dabei sind“, kündigte er an.

‚Dogma‘ war der vierte Film in Kevin Smiths New-Jersey-Reihe, zusammen mit ‚Clerks‘ von 1994, ‚Mallrats‘ von 1995, ‚Chasing Amy‘ von 1997, ‚Jay und Silent Bob schlagen zurück‘ von 2001, ‚Clerks II‘ von 2006, ‚Jay und Silent Bob Reboot‘ von 2019 und ‚Clerks III‘ von 2022.