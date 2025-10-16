Stars Kim Kardashian: Brautkleid für Hochzeit Nummer 4 entworfen

Kim Kardashian at the CHANEL and Charles Finch Pre-Oscar Awards Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 09:00 Uhr

Kim Kardashian hat an ihrem „perfekten“ Hochzeitskleid für eine mögliche vierte Ehe gearbeitet.

Die 44-Jährige, die zuvor mit Damon Thomas, Kris Humphries und Kanye West verheiratet war, gab zu, dass sie nach ihrer Scheidung vom Rapper mit dem französischen Modedesigner Manfred Thierry Mugler über die Gestaltung eines neuen Brautkleids gesprochen hatte, bevor dieser im Januar 2022 verstarb.

In der Podcast-Sendung ‚Call Her Daddy‘ gab Kardashian zu, dass sie ‚absolut‘ offen für eine erneute Heirat sei, und sagte: „Nun, ich hatte begonnen, Manfred Thierry Mugler mit dem Entwurf eines Hochzeitskleides zu beauftragen, auch wenn … Nur weil ich es in meinem Archiv haben wollte, als etwas, das ich tragen würde. Und ich hatte das perfekte Kleid, wir haben es entworfen und angefertigt.“

Obwohl das Kleid nie fertiggestellt wurde, würde Kardashian – die mit West die Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) hat – es anfertigen lassen, wenn sie jemals wieder heiraten sollte. „Ich würde mich immer noch für das Hochzeitskleid entscheiden, das ich mir wünsche. Ich habe es wirklich geliebt, dieses Hochzeitskleid von Thierry Mugler.“

Die älteste Tochter des Kardashian-Stars drängt sie indes, einen neuen Partner zu finden, mit dem sie sich niederlassen kann, bevor sie „zu alt“ ist.