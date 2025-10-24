Stars Kim Kardashian erleidet Gehirnaneurysma

Kim Kardashian leaves the Gritti Palace Hotel 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 09:00 Uhr

Kim Kardashian hat ein Gehirnaneurysma erlitten.

Die 45-jährige Reality-TV-Ikone machte die schockierende Offenbarung während der Premiere der neuen Staffel der Familiensendung ‚The Kardashians‘, in der zu sehen war, wie sie sich einer MRT-Untersuchung unterzog. Später erklärte sie, dass der beängstigende Gesundheitsvorfall vermutlich auf „Stress“ zurückzuführen sei. Kim sagte zu ihrer Familie: „Da war ein kleines Aneurysma.“ Ihre Schwester Kourtney Kardashian reagierte erschrocken: „Whoa!“, woraufhin Kim ergänzte: „Die [Ärzte] meinten: ‚[Es ist] nur Stress.'“

Ein Aneurysma ist eine Aussackung eines Blutgefäßes im Gehirn; kleinere Aneurysmen müssen in der Regel nicht behandelt werden, solange sie keine Symptome verursachen. Der Trailer zu ‚The Kardashians‘ zeigt anschließend Kim, wie sie über die schwierige Zeit spricht, die sie während des Zerfalls ihrer Ehe mit Rapper Kanye West – dem Vater ihrer vier Kinder – durchgemacht hat. Sie gab dabei preis: „Ich bin froh, dass es vorbei ist. Mein Ex wird, egal was passiert, immer Teil meines Lebens sein. Wir haben vier Kinder zusammen.“

In der ersten Episode der siebten Staffel spricht Kim offen über ihre Beziehung zu Kanye und die Scheidung. Sie gesteht, dass sie sich durch ihn „ziemlich auf die Probe gestellt“ gefühlt habe und dass der Stress einen Schub ihrer Hautkrankheit Psoriasis ausgelöst habe. Sie erklärte: „Ich hatte seit der Scheidung keine Psoriasis mehr, und jetzt ist sie wiedergekommen. Ich habe wieder Psoriasis. Ich glaube, ich war einfach gestresster, wahrscheinlich, weil ich alles, was mir wichtig war, extrem stark beschützen musste.“ Das Paar ließ sich 2021 scheiden. Sie sind Eltern von North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6).