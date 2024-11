Stars Kim Kardashian: Keine Hilfe von Kanye

Kim Kardashian - 2024 Kering For Women Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 10:16 Uhr

Die Reality-Queen gibt zu, dass sie ihre vier Kinder im Prinzip alleine großzieht.

Kim Kardashian gibt preis, dass sie im Prinzip alleinerziehend ist.

Die SKIMS-Gründerin hat mit ihrem Ex-Mann Kanye West die vier Kinder North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5). Nachdem die beiden Megastars ihre Scheidung nur mit zahlreichen Streitigkeiten abwickeln konnten, scheint der kontroverse Rapper seiner Ex das Leben jetzt auch in Sachen Kindererziehung schwer zu machen. Im Podcast ‚What the Winkler?‘ verriet Kim im Gespräch mit Gastgeberin Zoe Winkler: „Ich glaube, du und ich haben uns am meisten durch das Thema Kindererziehung verbunden gefühlt. Und Verurteilung und das Gefühl, dass man manchmal einfach alleine in allem ist, obwohl wir tolle Unterstützung bekommen und Menschen um uns herum haben.“

Die Reality-Queen gab daraufhin zu: „Manchmal mitten in der Nacht, wenn alle in deinem Bett schlafen und treten und weinen und du wachst auf – darüber rede ich nicht so häufig, denn ich glaube, dass ich dafür oft verurteilt werde oder die Leute sagen ‚Oh, aber du hast doch die Ressourcen, um Nannys zu engagieren und Hilfe zu bekommen.‘ Aber ich denke einfach, dass egal wie viel Hilfe ich bekomme, ich ziehe im Prinzip vier Kinder alleine groß.“