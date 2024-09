Stars Kim Kardashian: So geht sie mit Lernschwäche von Tochter Noah um

Kim Kardashian at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 08:00 Uhr

Kim Kardashian hat offen über den Kampf gesprochen, Elternteil eines Kindes mit einer Lernschwäche zu sein.

Die 43-jährige Reality-Darstellerin, dessen Tochter North West (11) zuvor enthüllt hatte, dass bei ihr Legasthenie diagnostiziert wurde, teilte in ihren Instagram-Stories ein Video ihrer Freundin Lauren Sánchez, in dem sie in ‚The View‘ über ihr Kinderbuch ‚The Fly Who Flew to Space‘ und ihre eigenen Kämpfe mit Legasthenie als Kind sprach.

Kim schrieb: „Ich poste das nicht, weil sie meine Freundin ist und ich sie liebe, sondern weil jede Mutter, die mit ihren Kindern mit Legasthenie oder einer Lernschwäche zu kämpfen hat, hören muss, dass es in Ordnung sein wird.“ North enthüllte ihre Diagnose während eines TikTok-Livestreams im vergangenen Jahr. Sie sagte: „Leute, ich habe Legasthenie. Wisst ihr überhaupt, was das ist?“ Kim antwortete: „Northie, du plauderst hier wirklich aus dem Nähkästchen.“ Sie bat ihre Tochter später, den Livestream zu beenden, indem er sagte: „Du sagst einfach viel zu viel. Ich spreche absichtlich nicht über Dinge, die du durchmachst.“

Erst kürzlich verriet North – deren Vater der umstrittene Rapper Kanye West ist – dass sie bereits darüber nachdenk, wie ihre Eltern Geschäftsfrau zu werden, und eines Tages die jeweiligen Unternehmen Yeezy und Skims übernehmen möchte. In ihrem ersten Solo-Cover-Interview mit dem i-D Magazin im vergangenen Jahr sagte sie: „Eines Tages möchte ich Yeezy und Skims besitzen und ich möchte Geschäftsinhaberin werden.“ Bis dahin möchte sie sich ein Taschengeld verdienen, indem sie mit Hunden spazieren geht, um ihre Kunstwerkzeuge zu bezahlen. Sie sagte: „Wenn ich 13 bin, will ich mit Hunden spazieren gehen, um Geld für Malutensilien zu verdienen, weil hier alles so teuer ist.“ Und North sagte dem Outlet, dass ihre größte Stilikone sie selbst sei. Sie fügte hinzu: „Ich liebe es, Haare zu machen, und ich durfte meine eigenen Frisuren für dieses Shooting machen.“