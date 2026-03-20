Film Kirsten Dunst erhält Rolle in großem Minecraft-Videospiel-Sequel

Kirsten Dunst attends Roofman - Premiere during the BFI London Film Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 18:00 Uhr

Kirsten Dunst wurde für ‚A Minecraft Movie 2‘ gecastet.

Die 43-jährige Schauspielerin soll Teil der kommenden – bislang unbetitelten – Fortsetzung der Videospielverfilmung sein, die im vergangenen Jahr in den USA mit 163 Millionen Dollar startete und weltweit fast eine Milliarde Dollar einspielte. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wird Dunst die Figur Alex spielen – einen der Haupt-Avatare, die Spieler im Spiel auswählen können. Sie wird Teil eines hochkarätigen Casts sein, zu dem auch Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Matt Berry und Jennifer Coolidge gehören, die alle aus dem ersten Film zurückkehren. Details zur Handlung werden streng geheim gehalten.

Im ersten Film finden Garrett ‚The Garbage Man‘ Garrison (Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Brooks) eine Flucht aus ihren alltäglichen Problemen, als sie durch ein Portal in die würfelförmige Overworld gezogen werden. Um diese Welt der Fantasie wieder zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, müssen sie das Land meistern und vor dem Bösen schützen, während sie gemeinsam mit dem erfahrenen Crafter Steve (Black) eine magische Herausforderung bestehen. Chris Galletta schreibt das Drehbuch für die Fortsetzung, während Jared Hess erneut die Regie übernimmt. Der Film soll am 23. Juli 2027 erscheinen.

Dunst scherzte zuvor, dass sie gerne in einem ‚Minecraft‘-Film mitspielen würde, um ihre Kinder zu beeindrucken – und gleichzeitig gut bezahlt zu werden. Im Gespräch mit ‚Town and Country‘ sagte sie: „Vielleicht kann ich einfach mal einen Film machen, bei dem ich kein Geld verliere?“ Ihr nächster Film ist Ruben Östlunds ‚The Entertainment System Is Down‘ an der Seite von Keanu Reeves. Zu ihren jüngsten Projekten gehören außerdem ‚Roofman‘, ‚Civil War‘ und ‚The Power of the Dog‘.

Eigentlich sollte sie außerdem erneut mit Regisseurin Sofia Coppola zusammenarbeiten, mit der sie bereits für ‚The Virgin Suicides‘, ‚Marie Antoinette‘ und ‚The Beguiled‘ kollaborierte. Es sollte ein neues Projekt über eine historische Persönlichkeit werden, doch diese Pläne wurden kürzlich verworfen, da die Regisseurin entschied, dass der Zeitpunkt nicht passend sei. Sie sagte gegenüber ‚ELLE‘: „Es fühlte sich zu traurig an. In diesen dunklen Zeiten ist alles verwirrend. Ich möchte Hoffnung und Schönheit in die Welt bringen, aber man will auch nichts Oberflächliches machen, weil es sich nach einer Zeit für tiefgründige Themen anfühlt.“