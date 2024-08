Stars Kit Harington: Alkohol vor den Kindern aus dem Leben verbannt

Kit Harington ist glücklich darüber, seine Suchtprobleme überwunden zu haben, bevor er Vater wurde, weil er sich selbst „hasste“, wenn er trank.

Der 37-jährige ‚Game of Thrones‘-Schauspieler, der mit seiner Frau und ehemaligen Co-Darstellerin Rose Leslie Vater von zwei kleinen Kindern ist, begab sich 2019 in eine Entzugsklinik, um seine Dämonen zu bekämpfen. Kit gibt jetzt zu, dass er froh ist, dass er trocken werden und sein Leben in den Griff bekommen konnte, bevor seine Kinder kamen.

Der Star erzählte ‚GQ Hype‘: „Ich hatte so viel Glück, dass ich nüchtern wurde, bevor ich Kinder bekam. Allein die Tatsache, dass ich stolz darauf sein kann, nüchtern zu sein, ist eine Errungenschaft. Denn bevor ich nüchtern wurde, starrte ich in den Spiegel und nannte mich einen A***. Ich hasste mich selbst. Ich verachtete mich buchstäblich selbst und war nicht stolz auf irgendetwas, was ich getan hatte. Ich konnte nicht stolz sein. Die Tatsache, dass ich stolz darauf bin, nüchtern zu werden, ist an und für sich schon ein Zeichen dafür, dass ich ein völlig anderer Mensch bin.“

Kit und Rose heirateten 2018 in Schottland – sieben Jahre, nachdem sie sich am Set des erfolgreichen Fantasy-Dramas kennengelernt hatten – und sind nun Eltern eines dreijährigen Sohnes und einer 12 Monate alten Tochter. Kit bestand auch darauf, dass die Elternschaft ihn sehr verändert habe, weil sie ihn zwang, weniger „egozentrisch“ zu sein. Kit erklärte: „Ich sage das aus Liebe zu mir selbst – ich bin ziemlich egozentrisch. Ich denke, ich bin ein großzügiger Mensch und auch ein liebevoller Mensch. Aber mit Kindern kann man einfach nicht egozentrisch sein. Sie nehmen es dir. Und das ist ein unglaubliches Geschenk.“