Stars König Charles: Weihnachtsfoto im Sommer nervte ihn

King Charles III – Getty – London – December – 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2024, 09:00 Uhr

König Charles „stöhnte“ immer darüber, dass er sein Weihnachtskartenbild im Sommer fotografieren musste.

Der 76-jährige Monarch und seine Frau, Königin Camilla, senden immer einen persönlichen festlichen Gruß an Gratulanten, und der ehemalige königliche Butler Paul Burrell hat nun detailliert beschrieben, dass die Planung der Feierlichkeiten im königlichen Haushalt „Monate“ dauere.

Auf die Frage von ‚Spin Genie‘, wie die königlichen Feierlichkeiten aussehen, sagte Paul: „Die Planung königlicher Weihnachten dauert Monate. Logistik, der Umzug nach Sandringham mit dem Hof, dem Porzellan, dem Silber, dem Wein, dem Essen sowie all ihren Geschenken und all den Dingen, die sie mitnehmen wollen. Sie haben ein riesiges Haus in Sandringham zu dekorieren.“ Dieser Prozess dauere Monate, weshalb auch die Weihnachtskarte im Sommer fotografiert wurde. „Charles hat immer gejammert, dass er dann schon das Weihnachtskartenbild machen musste. Er verstand nicht, warum es so früh gemacht werden musste, da Weihnachten noch Monate entfernt war.“ Allerdings müsse auch das geplant werden. Schließlich muss eine royale Weihnachtskarte dann auch noch entworfen und ein paar hundert Mal von König Charles persönlich signiert werden. „Das sind nur enge Leute, die er kennt, aber der Rest wird von einer Maschine signiert, von einem Autostift. Sie nehmen die Vorlage einer Karte, und die Maschine macht sich an die Arbeit, unterschreibt sie alle und verschickt sie. Er hat diesen Luxus.“

Charles sei aber auch sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung seiner Frau, wenn es um die Planung der Familienfeiern in Sandringham geht. Paul fügte hinzu: „Weihnachten selbst und die Logistik, ein Dutzend oder mehr Mitarbeiter mitzunehmen und sie zu Weihnachten bei sich zu Hause zu haben, ist ziemlich entmutigend. Es ist nicht nur das Weihnachten der Royals, es ist auch das Weihnachten aller anderen, die im Haus anwesend sind, einschließlich der Köche, Butler, Zimmermädchen und Privatsekretärinnen. Wir haben Glück. Der König hat in den letzten zwei Jahren erkannt, dass er es nicht kann.“