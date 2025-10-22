Stars Kommen Bushido und Anna-Maria Ferchichi nach Deutschland zurück?

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2025, 14:00 Uhr

Bushido und Anna-Maria Ferchichi denken über einen Zweitwohnsitz in Deutschland nach.

Der Rapper und seine Ehefrau sind mit ihren neun Kindern vor drei Jahren nach Dubai umgezogen. Eigentlich plante die Familie den Bau ihres Traumhauses in der Luxusmetropole, doch leider gestaltete sich die Fertigstellung der Immobilie problematischer als ursprünglich angenommen. Wie Anna-Maria in der neuesten Folge ihres Podcasts ‚Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim‘ verriet, ziehen Bushido und sie deshalb jetzt in Betracht, sich einen Zweitwohnsitz in ihrem Heimatland zuzulegen. „Ich habe mir das angeguckt und dachte so: ‚Nee, das ist nicht das, wo ich sein möchte'“, berichtete die 43-Jährige über ihr enttäuschendes Eigenheim in Dubai. Deshalb entschieden sich Anna-Maria und Bushido dazu, das Haus wieder zu verkaufen – glücklicherweise mit einem „Wahnsinnsgewinn“, wie die neunfache Mutter im Podcast-Talk preisgab.

Als Grund für den Verkauf gab Anna-Maria möglichen Pfusch beim Bau an. Sie erzählte: „Die Klimaanlage in unserem Schlafzimmer und auch die bei den Jungs macht dann so ein komisches Dröhnen, das ist wie ein Vibrieren und man wird davon nachts wach. Es ist ganz krass.“ Leider verschwinde das Problem immer genau dann, wenn die Bauarbeiter zur Reparatur vorbeikämen.

Nach dem Entschluss zum Verkauf der Villa kam Anna-Maria dann der Gedanke über eine mögliche Rückkehr in ihr Heimatland in den Kopf. Auch Bushido sei nicht abgeneigt, erzählte sie im Podcast weiter. Bei der Suche nach einem Zweitwohnsitz in Deutschland steht für die Influencerin jedoch eines fest: „Berlin kommt absolut nicht infrage – aus allen Gründen eigentlich. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich finde, es ist einfach keine ansprechende Stadt.“ Stattdessen wäre München für die elfköpfige Familie eine gute Option, da die bayerische Stadt genau das biete, was Anna-Maria und Bushido suchen: „Natur, Grün und Ruhe.“ Einen Teil des Jahres in Deutschland zu verbringen wäre übrigens auch für die schulpflichtigen Kinder des Paares kein Problem. Anna-Maria erklärte: „Wir haben hier diesen endlosen Sommer, wir haben Ostern, wir haben einen Monat im Dezember – das heißt, wir haben so viele Monate, wo die Kinder Ferien haben, dass wir die ab jetzt in Deutschland verbringen werden.“