Bang Showbiz | 28.08.2025, 14:00 Uhr

Die Popmusikerin feiert den Erfolg ihrer Welttournee mit einem Live-Album.

Kylie Minogue hat die Veröffentlichung des Live-Albums ‚Tension Tour//Live 2025‘ bekannt gegeben.

Die Platte erscheint digital am 26. September, die Vinyl-Ausgabe folgt 2026. Das Album verspricht eine Feier von Kylies langanhaltendem Pop-Erbe zu werden. Zur Feier ihrer letzten Nacht auf Tour – einem elektrisierenden Finale in Monterrey, Mexiko – schenkte Kylie den Fans eine Live-Version des Titeltracks ‚Tension‘.

Die Veröffentlichung folgt auf ihre rekordbrechende Welttournee mit 66 Terminen – ihre größte seit 2011, bei der die Pop-Ikone auf fünf Kontinenten auftrat. Die ‚Tension Tour‘ begann im Februar im australischen Perth und führte dann durch Asien und Nordamerika. Unter anderem spielte sie zwei ausverkaufte Konzerte im New Yorker Madison Square Garden. Im Mai reiste Kylie für eine Reihe von Arena-Shows nach Großbritannien, gefolgt von einem Sommer voller Auftritte in Europa und Lateinamerika.

Die Tour feierte nicht nur ihre Chart-Alben ‚Tension‘ und ‚Tension II‘, sondern bestätigte auch ihren Status als eine der mitreißendsten Live-Performerinnen der Popmusik. ‚Tension Tour//Live 2025‘ wird Highlights aus beiden Alben enthalten, ergänzt durch eine karriereübergreifende Setlist mit Fan-Favoriten und zeitlosen Hits. Weitere Neuigkeiten, einschließlich der vollständigen Trackliste, sollen in Kürze bekannt gegeben werden.