Stars Lady Gaga: Dankbar für ihren Erfolg

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2024, 10:43 Uhr

Die Popsängerin schwärmt, dass sie derzeit nicht glücklicher sein könnte.

Lady Gaga fühlt sich gut wie lange nicht mehr.

Die 38-jährige Sängerin und Schauspielerin gesteht, dass sie im Laufe der Jahre „eine Menge durchgemacht“ habe. Obwohl sie „wirklich dankbar“ für ihren Erfolg und die Unterstützung ihrer Fans sei, fühle sie sich jetzt deutlich wohler als zu Beginn ihrer Karriere.

Der ‚Joker: Folie a Deux‘-Star erzählte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich bin an einem neuen Ort. Ich bin in der Musikindustrie, seit ich ein Teenager war. Und in den letzten zehn Jahren habe ich in der Filmindustrie gearbeitet. Ich glaube, ich habe gerade eine Menge durchgemacht. Ich bin wirklich dankbar für die Karriere, die ich gemacht habe. Und ich bin so dankbar für meine Fans. Ich glaube auch, dass ich irgendwann einmal große Probleme damit hatte. Ich fühle mich jetzt einfach viel besser und es ist schön, das sagen zu können. Ich bin wirklich dankbar, dass ich das sagen kann.“

Die ‚Poker Face‘-Hitmacherin gab kürzlich zu, dass sie es bedauert, in den frühen Tagen ihres Ruhms „so hart“ zu sich selbst gewesen zu sein. Im ‚Smallzy’s Surgery‘-Podcast offenbarte sie: „Ich hätte mich einfach daran erinnert, ich selbst zu sein, denn alles, was zählt, ist, dass du du selbst bist. Dann kannst du ins Bett gehen und am Morgen einfach wieder aufwachen. Und auch die Sanftheit in all dem zu finden, weil ich denke, dass Frieden im Leben eines jeden das Wertvollste ist, was wir haben können.“