Musik Lady Gaga: Ihr neues Album ‚Mayhem‘ erscheint am Freitag

Bang Showbiz | 06.03.2025, 16:00 Uhr

Lady Gaga erzählte, dass sie „so viel“ von sich selbst in ihr neues Album gesteckt habe.

Die 38-jährige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, veröffentlicht am Freitag (7. März) ihr siebtes Studioalbum mit dem Titel ‚Mayhem‘.

Gaga verriet, dass sie es „liebe“, ihr Alter Ego zu sein, da es ihr die Möglichkeit gegeben habe, für dieses Album zu ihrer ursprünglichen „Kunstfertigkeit“ zurückzukehren. Die Künstlerin erklärte in einem Gespräch mit Apple Music 1 gegenüber Zane Lowe: „Ich möchte meinen Fans jetzt mitteilen, dass ich vor Kurzem in großem Stil zu meiner künstlerischen Arbeit zurückgekehrt bin.“ Über die Arbeit an ihrer neuen Platte fügte der Star hinzu: „Ich habe so viel von mir selbst als Musikerin, als Produzentin und als Songwriterin in alles gesteckt.“ Die ‚Disease‘-Hitmacherin war im ersten Jahrzehnt ihrer Karriere für ihre extravaganten Outfits und ausgefallenen Musikvideos bekannt, wolle ihren Fans aber als „echte Künstlerin“ in Erinnerung bleiben. Die Hitmacherin sagte: „Aber ich möchte immer als echte Künstlerin in Erinnerung bleiben und als jemand, dem ein Leben als Künstlerin so viel bedeutet hat.“