Musik Lady Gaga: Musikalische Experimente schenken ihr „Lebenskraft“

Lady Gaga - Grammys 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 09:00 Uhr

Die Popsängerin experimentiert gerne - genau das werde ihr manchmal übel genommen.

Lady Gaga hatte das Gefühl, „verurteilt“ zu werden, weil sie ständig neue Dinge ausprobiert.

Die Sängerin wurde in den späten 2000er Jahren zum Popstar und hat sich seitdem mit Hauptrollen in Filmen wie ‚House of Gucci‘ und ‚Joker: Folie à Deux‘ ein Standbein als Schauspielerin aufgebaut.

Derzeit bereitet sich die 38-Jährige auf die Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums vor, das im Februar erscheinen soll. Im Gespräch mit der ‚L.A.Times‘ gibt sie bereits einen Vorgeschmack auf die Platte. Demnach hat die Künstlerin einige musikalische Experimente gewagt.

„Es gibt Surf-Punk-Einflüsse auf dem Album. Es gibt einen Doom-Jazz-Einfluss auf dem Album. Es gibt Einflüsse aus New Orleans auf dem Album. Es war durch die Linse einer Frau, die sein will, wer immer sie will, wann immer sie sich danach fühlt. Eine Frau, die die Bühne in Brand setzen wird, wenn ihr danach ist“, schildert Lady Gaga.

Die ‚Disease‘-Interpretin gesteht: „In gewisser Weise war es eine Art von Trotz. Als ich die meiste Zeit meiner Karriere Jazz gesungen habe, glaube ich, dass einige Leute es wirklich geliebt haben und andere Leute nie verstanden haben, warum ich zu anderen Genres abgewichen bin. Das Schöne daran, warum ich Platten mache, ist, dass ich es liebe, etwas über Musik zu lernen.“

Außerdem habe es ihr viel Spaß gemacht, mehr über elektronische Musik zu lernen. „Und dann liebte ich die Arbeit mit Bruno [Mars]. Eines der Dinge, für die ich in meiner Karriere wahrscheinlich verurteilt worden bin, war, dass ich mich nicht auf eine Sache festgelegt habe. Aber sich nicht auf eine Sache festzulegen, ist meine Lebenskraft“, betont der Star.