Stars Lady Gaga: Sie schwebt auf Wolke sieben

Bang Showbiz | 30.07.2024, 10:00 Uhr

Lady Gaga ist nach ihrer Verlobung mit Michael Polansky „glücklicher als je zuvor“.

Die 38-jährige Sängerin und der Unternehmer sind derzeit in Paris, um sich die Olympischen Spiele anzusehen, und ein Insider hat verraten, dass Gaga nach ihrer Verlobung Anfang des Jahres „auf Wolke sieben“ schwebt. Ein Insider erzählte der ‘Bizarre’-Kolumne der Zeitung ‘The Sun’: „Es klingt kitschig zu sagen, dass sie glücklicher ist als je zuvor, aber das ist sie wirklich. Bevor sie ihn kennenlernte, war sie in einem dunklen Raum, aber er war eine beständige, zuverlässige und liebevolle Präsenz in ihrem Leben, etwas, das sie schon lange nicht mehr hatte. Er ist nicht im Showbiz und schert sich nicht um den ganzen Glitzer und Glamour, und das war für Stefani von großer Bedeutung.”

Gaga spielte eine zentrale Rolle bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele und sang ‘Mon Truc En Plumes’ auf einer Treppe entlang der Seine. Die Sängerin zeigte sich anschließend in den sozialen Medien sehr stolz. Gaga schrieb auf Instagram: „Ich bin so dankbar, dass man mich gebeten hat, die Pariser @Olympiade 2024 dieses Jahr zu eröffnen. Ich fühle mich auch geehrt, dass das Organisationskomitee der Olympischen Spiele mich gebeten hat, ein so besonderes französisches Lied zu singen – ein Lied zu Ehren des französischen Volkes und seiner großartigen Geschichte der Kunst, der Musik und des Theaters.“