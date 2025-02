Musik Lady Gaga: Sie wollte ihre Musikkarriere aufgeben

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 16:00 Uhr

Lady Gaga hat erwogen, die Musik aufzugeben, nachdem sie „auf die Probe gestellt“ wurde.

Die ‚Born This Way‘-Sängerin gestand, dass es während ihrer Karriere Zeiten gegeben habe, in denen sie mit der Musik „aufhören“ wollte.

Die Künstlerin habe diese Gedanken jedoch nie in die Tat umgesetzt und betrachtet sich nicht als jemanden, der jemals aufgeben würde. Als Gaga an der ‚Hot Ones‘-Videoreihe teilnahm, wurde sie danach gefragt, ob es einen bedeutenden Moment gegeben habe, in dem sie die Musik aufgeben wollte, worauf der Star antwortete: „Das ist eine unglaublich tiefgründige Frage, die Sie mir in diesem Panikmodus stellen. Ich vermisste die Gemeinschaft, die ich in New York hatte, und das war wirklich hart.“ Sie fügte hinzu, dass sie in manchen Momenten „auf die Probe gestellt worden“ sei, sich davon aber nicht unterkriegen ließ. Die Musikerin sagte: „Ich würde definitiv sagen, dass ich auf die Probe gestellt wurde und nie aufgegeben habe.“ Die ‚Abracadabra‘-Sängerin verriet, dass sie am Anfang ihrer Karriere so getan habe, als sei sie ihr eigener Manager, während sie ihre Auftritte für sich selbst buchte.