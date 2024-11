Stars Laura Dern: Sie verriet Liam Hemsworth ihre Geheimnisse

Liam Hemsworth and Laura Dern - October 2024 - Lonely Planet premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2024, 16:08 Uhr

Die 57-jährige Schauspielerin hat ihrem Kollegen einige private Geheimnisse anvertraut.

Laura Dern vertraute Liam Hemsworth „all ihre Geheimnisse“ an.

Die 57-jährige Schauspielerin stand mit ihrem australischen Kollegen für den Streifen ‚Lonely Planet‘ vor der Kamera. Die Dreharbeiten zum Film fanden im marokkanischen Atlasgebirge statt und obwohl Dern und Hemsworth zuvor noch nie zusammengearbeitet hatten, spürten die beiden eine sofortige Verbindung. Dem britischen Magazin ‚HELLO!‘ verriet Laura dazu: „Der Drehort fühlte sich so fremd, ungezähmt und neu für mich an – ein weiterer Grund, aus dem ich so froh war, diese Verbindung zu Liam zu haben. Ich klammerte mich regelrecht an ihn. Aber wir hatten so viel Spaß bei unseren Erkundungen. Ich bewundere seine Arbeit sehr, aber wir hatten uns vorher noch nie getroffen. Wir mussten bei Null anfangen. Aber von dem Moment an, in dem wir uns kennenlernten, fühlte es sich besonders an. Ich hatte das Gefühl ihn schon ewig zu kennen und ich glaube, Liam ging es genauso. Es passte einfach auf eine Weise, die man so nicht oft erlebt. Ich fühlte mich bei ihm sicher. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihm alles erzählen kann und das machte ich auch – wir beide machten das. Er kennt alle meine Geheimnisse.“

Obwohl Liam 23 Jahre jünger als seine Kollegin ist, machte der Altersunterschied den beiden Stars nichts aus. „Es ist einfach nicht relevant und ich liebe es, dass es im Film nicht einmal angesprochen wird“, stellte Laura im Interview weiter klar. „Das ist keine Geschichte über eine ältere Frau und einen jüngeren Mann. Es geht einfach um zwei Menschen, die einander aufgrund der jeweiligen Situationen, aus denen sie kommen, gut tun.“