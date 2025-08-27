Stars Laura Maria Rypa: Sie gibt Update zum Bau ihres neuen Hauses

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 14:00 Uhr

Die Influencerin hat ihren Fans ein Update über den Bau ihres neuen Hauses gegeben, an dem sie trotz ihrer Trennung aktuell weiterhin arbeitet.

Laura Maria Rypa hat ihren Fans ein Update über den Bau ihres neuen Hauses gegeben, an dem sie trotz ihrer Trennung von Pietro Lombardi (33) aktuell weiterhin arbeitet.

Die 29-jährige Influencerin verriet jetzt im Rahmen ihrer Instagram-Story, dass es auf der Baustelle in ihrem Haus derzeit sehr chaotisch zugehen würde.

Laura erzählte auf ihrer Social-Media-Plattform, dass sich der Hausbau zu diesem Zeitpunkt „endlos“ für sie anfühlen würde. Der Star sagte: „Die Baustelle fühlt sich gerade endlos an… Überall liegt Arbeit vor… Die Bäder sind noch nicht fertig, die Küche wurde heute geliefert, Treppen und Türen fehlen noch völlig und draußen sieht der Garten aus wie ein Schlachtfeld.“ Die Prominente fügte trotz der nicht so einfachen Situation optimistisch hinzu, dass sie mit jedem Schritt vorankommen würden. Laura enthüllte: „Stück für Stück kämpfen wir uns durch.“ Die Mutter der zwei Söhne Leano (2) und Amelio (1) freue sich bei ihrem Hausbau-Projekt vor allem auf die Fertigstellung ihrer neuen Küche. Laura fügte stolz hinzu: „Ich freue mich schon so sehr darauf, euch die Küche zu zeigen, wenn sie endlich fertig aufgebaut ist. Bisher kannte ich sie nur als Skizze vom Computer, aber die Farbe der Schubladen sieht jetzt schon richtig, richtig schön aus.“