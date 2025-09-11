Stars Laura Maria Rypa: Sie wagt einen Neuanfang

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 14:00 Uhr

Für Laura Maria Rypa (29) erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch: Sie ist in ihr eigenes Haus in der Nähe von Köln gezogen.

Seit Mittwoch (10. September) richtet sie sich dort laut ‚Bild‘ ein. Eigentlich war geplant, dass auch Pietro Lombardi (33) dort einzieht – doch daraus wird nichts. Zwar half der Sänger nach Angaben von Augenzeugen beim Umzug, doch zunächst möchte er sich offenbar in Karlsruhe, nahe seiner Familie, niederlassen.

Rypa gestaltet das neue Zuhause nun alleine – gemeinsam mit den beiden Söhnen Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1) sowie ihren vier Hunden. Erst im August 2025 hatte die Influencerin über Instagram das Ende ihrer Beziehung mit dem Sänger bekanntgegeben. Ganz ohne Kontakt sind die beiden jedoch auch weiterhin nicht. Zum Wohl ihrer beiden Kinder stehen sie weiterhin in engem Austausch. Auch wenn der Traum vom gemeinsamen Familienleben im Eigenheim zerplatzt ist, bleibt die Verantwortung für die Kleinen bestehen – und die trägt Lombardi nach wie vor aktiv mit.