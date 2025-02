Film Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson und Emily Blunt für Martin Scorseses Krimi-Drama auf Hawaii vorgesehen

Leonardo DiCaprio - January 2024 - Avalon - Golden Globe Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 18:00 Uhr

Leonardo DiCaprio arbeitet mit Martin Scorsese an einem Drama über die kriminelle Unterwelt auf Hawaii zusammen.

Der ‚Revenant‘-Schauspieler wird seine langjährige Zusammenarbeit mit dem 82-jährigen Regisseur in dem noch unbetitelten Film fortsetzen, in dem auch die ‚Jungle Cruise‘-Co-Stars Dwayne „The Rock“ Johnson und Emily Blunt zu sehen sein werden. Der Film spielt in den 1960er- und 70er-Jahren.

Laut ‚Deadline‘ schreibt Nick Bilton das Drehbuch für den Film, der einem mächtigen Mafia-Boss folgt, der sich vorgenommen hat, das mächtigste kriminelle Imperium auf den Inseln aufzubauen, der gegen seine rivalisierenden Gruppen und Festland-Konzerne Krieg führt und der gleichzeitig darum kämpft, sein angestammtes Land zu bewahren. Der Film basiert auf einer bisher unerzählten wahren Geschichte eines Mannes, der kämpfte, um seine Heimat durch eine „gnadenlose Jagd nach absoluter Macht“ zu bewahren.

Blunt und Johnson, der schon lange einen Film in seiner Heimat Hawaii drehen wollte, sollen die Idee zu Scorsese und DiCaprio gebracht haben. Sie alle holten gemeinsam den Drehbuchautor ins Boot. Produzenten des Films sind Scorsese und die drei Stars sowie Dany Garcia, Lisa Frechette und Rick Yorn. Es sollen mehrere Gebote für den Film auf dem Tisch liegen, aber bisher wurde noch nichts vereinbart.