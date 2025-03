Stars Let’s Dance: Profi Zsolt ist von Selfiesandra begeistert

Bang Showbiz | 07.03.2025, 14:00 Uhr

Selfiesandra gibt aktuell im ‚Let’s Dance‘-Training alles.

Die Influencerin gehört zu den diesjährigen Kandidaten der beliebten RTL-Tanzshow und zeigte bereits letzte Woche mit einem Cha Cha Cha in der ersten Show mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke, dass sie richtig Lust auf die Herausforderung hat.

Und dieser stellt sie sich gerade mit voller Kraft, denn das Training mit dem Profitänzer ist nicht leicht. Umso schöner, dass Zsolt selbst großen Spaß an der Arbeit mit Sandra hat, wie er nun gegenüber ‚RTL‘ verriet. „Sie gibt mir Energie!“, schwärmt er von der Social Media-Persönlichkeit. „Ich habe wirklich so eine tolle Person da. Sie möchte lernen, und das ist für mich wichtig. Das ist ein Geschenk für einen Lehrer!“ In den sozialen Medien nimmt Sandra ihre Fans regelmäßig durch das Training mit und freut sich jeden Tag über ihren „besten Lehrer“.

Scheint so, als würden die beiden gut zusammenarbeiten, was auch das Feedback von Grummel-Juror Herr Joachim Llambi letzte Woche deutlich machte: „Ich finde das sehr erstaunlich, wie du hier runterkommst auf die Fläche, und dann lieferst du hier ab.“ In der kommenden Show am Freitag (7. März) werden Sandra und Zsolt einen Wiener Walzer performen. Die gesamte zweite Show steht dieses Mal unter dem Motto „Disco Meets Rock“.