Musik Liam Payne: Sein Song ,Do No Wrong’ wird im November posthum veröffentlicht

Liam Payne - F1 Grand Prix - Silverstone - July 9th 2023 - Ryan Pierse - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 16:00 Uhr

Der erste posthume Song des verstorbenen Stars wird am Freitag (24. November) veröffentlicht.

Vor seinem tragischen Tod nach einem tödlichen Sturz von einem Hotelbalkon am 16. Oktober war der One Direction-Sänger mit dem Grammy-Gewinner Sam Pounds im Aufnahmestudio gewesen, wobei der Produzent hofft, dass ihr Song ,Do No Wrong’ „die negativen Echos in den Schatten stellt“ und den Angehörigen und Fans des 31-jährigen verstorbenen Popstars „heilende Kraft“ verleiht.

Sam teilte das Artwork des neuen Tracks, auf dem ein Engel mit einem gebrochenen Herzen über seinem Kopf zu sehen ist, auf seinem Account auf X und schrieb: „Ich bete, dass dies ein Segen für die Welt sein wird, so wie Liam es sich immer erträumte. Ich bete, dass Engel euch alle jeden Tag trösten, während ihr zuhört. Ich bete, dass dieser Song ein Segen für Ruth, [Sohn] Bear und die ganze Familie sein wird. Ich bete, dass dieses Lied die negativen Echos übertönt. Ich bete, dass übernatürliche positive Heilkraft jeden Einzelnen von euch umfängt … Lasst uns alle mit Liebe der Segen SEIN.“ Sam verriet seinen Instagram-Followern vor kurzem, dass Liam unbedingt Chris Brown für ,Do Know Wrong’ gewinnen wollte. Liam hatte den Nachfolger für sein Debütalbum ,LP1’ aus dem Jahr 2019 aufgenommen, doch Berichten zufolge wurde die Platte auf Eis gelegt, nachdem die erste Single ,Teardrops’ im März nicht in die Charts kam. Ein Insider behauptete vor kurzem, dass der Star daraufhin von seinem Label gefeuert worden sei, da die Chefs bei Universal Music besorgt darüber gewesen seien, dass seine neuen Songs die Fangemeinde der Popband nicht überzeugen würden.