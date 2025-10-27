Film ‚Lieber würde ich sterben‘: Guillermo del Toro verbietet generative KI in seinen Filmen

Bang Showbiz | 27.10.2025, 11:00 Uhr

Regisseur Guillermo del Toro verbietet generative KI in seinen Filmen.

Guillermo del Toro würde „lieber sterben“ als generative Künstliche Intelligenz in seinen Filmen zu verwenden.

Der 61-jährige Regisseur kam nie auf die Idee, das Tool in seiner Version von ‚Frankenstein‘, einer Adaption des Romans von Mary Shelley, einzusetzen. Auf die Frage, ob er bei seiner kommenden 120 Millionen Dollar teuren Neuinterpretation des Horror-Klassikers generative KI verwendet habe, sagte del Toro in einer aktuellen Folge des NPR-Podcasts ‚Fresh Air‘: „KI, insbesondere generative KI, interessiert mich nicht. Und sie wird mich auch niemals interessieren. Ich bin 61 und ich hoffe, dass ich bis zu meinem Tod uninteressiert daran bleiben kann. Neulich schrieb mir jemand eine E-Mail und fragte: ‚Wie ist Ihre Haltung zu KI?‘ Meine Antwort war sehr kurz. Ich sagte: ‚Ich würde lieber sterben.'“

Als der Moderator anmerkte, dass das „starke Worte“ seien, antwortete del Toro: „Mann, nicht für mich. Ich bin Mexikaner. Aber ich denke, selbst wenn ein Mensch ein Lied singt, das schon sechs oder sieben Mal aufgenommen wurde, filtert er dabei seine Erfahrungen, sein Leben.“ Obwohl del Toro kein Freund von KI ist, sieht er durchaus Parallelen zwischen der Technologie und der Figur des Victor Frankenstein (gespielt von Oscar Isaac). Auf die Frage, ob KI den Film „in irgendeiner Weise beeinflusst“ habe, erklärte er: „Ja und nein. Nein, im Sinne davon, dass meine Sorge nicht künstliche Intelligenz, sondern natürliche Dummheit ist. Ich denke, das ist es, was die schlimmsten Lehrer der Welt antreibt. Aber ich wollte, dass Victors Arroganz in gewisser Weise den ‚Tech-Bros‘ ähnelt, verstehen Sie? Er ist irgendwie blind, erschafft etwas, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.“

In der neuen ‚Frankenstein‘-Version spielt der 28-jährige Jacob Elordi das Geschöpf, das in Konflikt mit seinem Schöpfer Victor gerät. Del Toro konzipierte den Film jedoch eher als Familiendrama denn als klassischen Horrorfilm. Er sagte: „Ich verfolge die Figur des Monsters, seit ich ein Kind bin. Ich habe darauf gewartet, den Film unter den richtigen Bedingungen zu machen – sowohl kreativ, um ihm die nötige Tiefe und Einzigartigkeit zu geben, als auch in einem Maßstab, der es erlaubt, eine ganze Welt neu zu erschaffen. Jetzt, da er fertig ist, habe ich so etwas wie postnatale Depressionen.“