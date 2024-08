Film Lindsay Lohan: Dreharbeiten zu ‚Freaky Friday 2‘ sind fertig

Lindsay Lohan - Irish Wish screening NYC March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 12:00 Uhr

Lindsay Lohan hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zu ‚Freakier Friday‘ diese Woche abgeschlossen werden.

Die 38-jährige Schauspielerin hat sich für die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Disneys Körpertausch-Komödie aus dem Jahr 2003 wieder mit Jamie Lee Curtis (65) zusammengetan und verraten, dass der 19. August der „letzte Montag am Set“ für die Besetzung war.

In einem emotionalen und langen Instagram-Post schrieb sie: „Es ist unser letzter Montag am Set von #freakierfriday und mein Herz ist so voll. Es war so eine großartige Zeit, diesen Film zu machen. Die wunderbaren Darsteller, die Crew und alle Mitarbeiter der Disney Studios haben so viel Zeit und Liebe in diesen Film investiert! Vielen Dank an Euch alle! Ich bin so dankbar, diesen Film gemacht zu haben, eine Geschichte über Familie, Mütter und ihre Kinder und einen Film voller Liebe, Lachen und einer Menge Herz!“

Lindsay lobte auch Jamie – die Tess, die Mutter ihrer Figur Anna Coleman, spielt – dafür, dass sie „so viel Freude“ in den Dreh gebracht habe. Sie fuhr fort: „Es war ein Vergnügen, mit meiner lieben Freundin Jamie Lee Curtis zusammenzuarbeiten, die jeden Tag so viel Freude an unser Set bringt und sie hat es noch spezieller gemacht!“ Die ‚Parent Trap‘-Darstellerin hatte auch freundliche Worte für Regisseurin Nisha Ganatra übrig, als sie ihre „Vision“ für den Film lobte und den Rest des Teams für das „Engagement für diesen Film und für mich“. Sie schloss mit den Worten: „Ich wünsche euch allen eine tolle Woche.“