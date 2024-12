Stars Lizzo: Social Media ist toxisch

Die Musikerin lässt kein gutes Haar an den sozialen Medien aus.

Lizzo hat seit ihrem Skandal eine „sehr toxische Beziehung zum Internet“.

Die Sängerin verlor innerhalb eines Tages 150.000 Follower, nachdem sie im letzten Jahr von mehreren ehemaligen Mitarbeitern verklagt wurde. Der 36-Jährigen wurde vorgeworden, ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen zu haben und ihre Ex-Tänzerinnen gemobbt, diskriminiert und sexuell belästigt zu haben.

Nun gibt die ‚About Damn Time‘-Hitmacherin zu, dass sie sich „körperlich unwohl“ fühlt, wenn sie Memes oder gemeine Kommentare in den sozialen Medien sieht. In der Sendung ‚Baby, This Is Keke Palmer‘ äußert sie sich mit den folgenden Worten über den plötzlichen Verlust von Fans: „Ich dachte: Oh, wow. Das ist der Teil des Ruhms, für den man unwissentlich unterschreibt. Die Leute glauben jetzt einfach alles Schlechte über dich. Denn etwas am Promi-Sein führt dazu, dass die Leute fast glauben wollen, dass du eine schlechte Person bist.“

Die Musikerin fügt hinzu: „Sie können nicht glauben, dass du eigentlich langweilig und entspannt und nett bist. Aber wenn du mir so schnell nicht mehr folgst, warst du dann überhaupt ein Fan?“

Zwischen August 2023 und Januar 2024 nahm sich Lizzo eine Auszeit von den sozialen Medien. „Alles, was ihr gesehen habt, hat entweder jemand aus meinem Team für mich gepostet, oder ich habe ganz schnell gepostet und mein Handy weggelegt“, deckt sie auf.

Der Vorfall hat die ‚Pink‘-Interpretin stark geprägt. „Wenn ich jetzt Dinge über mich sehe, oder wenn ich auch nur ein Wort sehe, das wie mein Name aussieht, fühle ich mich körperlich unwohl und kann es nicht ertragen. Ich habe jetzt eine sehr giftige Beziehung zum Internet“, offenbart sie.