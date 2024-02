Fünfte Staffel startet am 28. März „LOL“ bekommt im Oktober ein Halloween-Special

So sieht die Besetzung für die fünfte "LOL"-Staffel aus. (obr/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 15:58 Uhr

Fans dürfen sich auf noch mehr "LOL"-Nachschub freuen. Amazon Prime kündigt ein Halloween-Special im Oktober an. Auch der Starttermin für die fünfte Staffel steht nun fest.

Die beliebte Comedyshow "LOL: Last One Laughing" bekommt ein weiteres Special spendiert. "Nach dem festlichen 'XMAS-Special 2023' wird es 2024 schaurig-komisch bei 'LOL: Last One Laughing'. Im Oktober startet das 'LOL: Last One Laughing Halloween Special'. Erschrecken erlaubt – lachen nicht!", kündigt Amazon Prime im Rahmen seines zehnjährigen Jubiläums neben vielen weiteren Highlights an.

Starttermin für die fünfte Staffel steht fest

Wie genau die Spezialausgabe aussehen wird und welche Stars zu sehen sein werden, darüber hüllt sich der Streamingdienst noch in Schweigen. Dafür steht der Starttermin für die mit Spannung erwartete fünfte Staffel. Die Comedyshow mit Gastgeber Michael Bully Herbig (55) startet pünktlich zu Ostern am 28. März. Unklar ist, in welcher Form die einzelnen Episoden veröffentlicht werden. Zuletzt kamen die neuen Folgen immer im Doppelpack und im Wochentakt.

Diese Stars sind dabei

In den neuen Folgen treten Komiker-Legende Otto Waalkes (75), Sängerin und Moderatorin Ina Müller (58), Schauspieler Elyas M'Barek (41) sowie Hazel Brugger (30), Mirja Boes (52), Ralf Schmitz (49), Michael Kessler (56), Torsten Sträter (57), Olaf Schubert (56) und Meltem Kaptan (43) an.

Sträter konnte bereits die erste Staffel für sich entscheiden, die im April 2021 erschienen war. Auch Hazel Brugger und Olaf Schubert sind Wiederholungstäter. In den früheren Staffeln waren unter anderem Anke Engelke (58), Kurt Krömer (49), Bastian Pastewka (51) oder Carolin Kebekus (43) mehrmals zu sehen.

So funktioniert "LOL"

"LOL" ist ursprünglich ein japanisches Format. Das Konzept: Die Comedians werden über mehrere Stunden zusammen in einen Raum gesperrt, wo sie versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht oder das Gesicht zu einem Grinsen verzieht, scheidet aus. Im Weihnachtsspecial 2023 traten die Comedians erstmals in Zweierteams an.