Stars Lola Weippert: Sie ist wieder vergeben!

Lola Weippert - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin verriet, dass sie frisch verliebt sei.

Die 29-jährige ‚Temptation Island‘-Prominente teilte ein emotionales Video auf ihrer Social-Media-Plattform, in dem sie ihren Fans mitteilte, dass sie sich in einer neuen Beziehung befindet.

Weippert erzählte auf ihrem Account auf Instagram, dass sie ihre neue Romanze, die sie bisher „verschwiegen“ habe, jetzt „offiziell“ machen wolle. Die Moderatorin verkündete: „Ich habe euch was verschwiegen, aber ich habe geplappert im Podcast und deswegen mache ich es jetzt einfach offiziell: Ich bin in einer Beziehung.“ Lola fügte schwärmend hinzu, dass sie der Meinung sei, mit ihrem neuen Partner „den gesündesten Mann“ an ihrer Seite zu haben. Vor allem auf die Unterstützung ihrer neuen Liebe könne sich die Prominente verlassen. Der Star sagte: „Ich habe, glaube ich, den gesündesten Mann an meiner Seite, den ich mir hier nur wünschen könnte. Und der unterstützt mich, wo es nur geht – der ist unfassbar toll.“ Mit wem Lola liiert ist und wann die Beziehung anfing, gab sie bisher noch nicht bekannt.