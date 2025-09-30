Stars Madonna dachte während des Sorgerechtsstreits an Selbstmord

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2025, 09:00 Uhr

Die Musikerin war vollkommen verzweifelt, als sie mit ihrem Ex-Mann Guy Ritchie um das Sorgerecht um ihren Sohn stritt.

Madonna hat offenbart, dass sie während des Sorgerechtsstreits um ihren Sohn Rocco Ritchie Selbstmordgedanken hatte.

Die 67-jährige Sängerin beschrieb diese Zeit in ihrem ersten Podcast-Interview, einem zweistündigen Gespräch in ‚On Purpose‘ with Jay Shetty, als eine der schmerzhaftesten Phasen ihres Lebens. Sie sprach außerdem darüber, wie ihr Spiritualität half, dunkle Momente zu überstehen, darunter den Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Guy Ritchie im Jahr 2016. Madonna sagte: „Es gab Momente in meinem Leben, in denen ich mir die Arme abhacken wollte. Ich habe tatsächlich über Selbstmord nachgedacht. Ich würde sagen, einer der schmerzhaftesten Momente in meinem Leben, in dem ich sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sah, war, als ich einen Sorgerechtsstreit mit meinem Sohn durchmachte.“ Das jemand versucht habe, ihr ihr Kind wegzunehmen, sei für Madonna dem Tod gleichgekommen, so die Sängerin weiter. Sie berichtet: „Und ich war damals auf Tournee, also musste ich jeden Abend auf die Bühne. Ich lag weinend auf dem Boden meiner Garderobe. Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Ich konnte es nicht ertragen. Ich konnte es einfach nicht ertragen.“

Der Streit begann, als Rocco, damals 16, sich entschied, während ihrer ‚Rebel Heart‘-Tour in London bei seinem Vater zu bleiben. Nach einem langen juristischen Verfahren einigte man sich darauf, dass er im Vereinigten Königreich wohnen durfte. Madonna und Guy Ritchie hatten sich 2008 scheiden lassen. Die Sängerin, die sechs Kinder hat, sagte, sie sei heute „gut befreundet“ mit Rocco. Ihrer Spiritualität schreibt sie zu, dass sie diese Krise überstand: Madonna ergänzte: „Gott sei Dank fühle ich mich heute nicht mehr so … Ich bin froh sagen zu können, dass ich wirklich gut mit meinem Sohn befreundet bin – aber damals konnte ich das nicht sehen. Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Gott sei Dank hatte ich ein spirituelles Leben.“

In dem Interview, ihrem ersten seit neun Jahren, sprach Madonna auch über die Versöhnung mit ihrem Bruder Christopher Ciccone vor dessen Tod im Juni 2024 im Alter von 63 Jahren nach einer Krebserkrankung im Halsbereich. Sie sagte: „Mit meinem Bruder habe ich drei Jahre lang nicht gesprochen. Jahrelang. Und erst als er krank war und sich bei mir meldete mit den Worten ‚Ich brauche deine Hilfe‘, stellte sich die Frage: ‚Werde ich meinem Feind helfen?‘ Und ich tat es einfach.“ Madonna fügte hinzu: „Es war, als ob mir eine Last von den Schultern genommen wurde, ein Gewicht abfiel, ein Gepäckstück abgestellt wurde, endlich in einem Raum mit ihm zu sein, seine Hand zu halten – auch wenn er im Sterben lag – und zu sagen: ‚Ich liebe dich, und ich vergebe dir.‘ Das war wirklich wichtig.“