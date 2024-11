Stars Madonna: Ihr Biopic wird zu einer TV-Serie

Madonna - Live in Rio - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2024, 12:00 Uhr

Die 66-jährige Sängerin will ihre Lebensgeschichte zu einer TV-Show umwandeln.

Madonna will ihr geplantes Biopic womöglich als TV-Serie verwirklichen.

Die 66-jährige Queen of Pop arbeitet seit einer Weile an dem Projekt mit dem Titel ‚Who’s That Girl‘, einem Film über ihr Leben und ihre Karriere. Insgesamt vier Jahre ist die Produktion bereits in Planung, doch vor kurzem scheint Madonna ihre Richtung noch einmal geändert zu haben. Am Montag (18. November) schrieb sie auf Instagram: „Nachdem ich tagelang in L.A. gekämpft hatte, mir Produzenten und Agenten anhörte, die sagten, dass ich meinen Film nicht machen kann – (ich arbeite daran seit vier Jahren!) verkleinern – weniger – kleiner denken, sagten sie. Dabei wurde mir klar, dass alles in meinem Leben eine Herausforderung ist. Keine einfachen Fahrten für mich. Ich denke, ich sollte dankbar sein, denn dadurch muss ich außerhalb der Norm denken. Ich hatte kein normales Leben. Ich kann das nicht auf normale Weise machen. Zeit mit meinen kreativen Freunden zu verbringen war der Treibstoff, den ich brauchte, um weiterzumachen! Wir stimmten alle zu, dass wir furchtloser sein sollten. Kunst = Überleben. Wir dürfen nicht schrumpfen und uns klein machen.“

Trotz des Gegenwindes ist Madonna überzeugt davon, dass ihr autobiografisches Projekt irgendwann realisiert werden wird. Sie schreibt weiter: „Wenn du etwas im Leben unbedingt willst, dann wird das ganze Universum sich darauf ausrichten, dir dabei zu helfen. Sollte ich meine Lebensgeschichte in eine Serie oder einen Film verwandeln? Denkt nach, bevor ihr antwortet!“