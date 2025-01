Stars Madonna: Ihre Hochzeit wurde fast ruiniert

Madonna And Sean Penn - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2025, 15:25 Uhr

Das Hochzeitskleid der Sängerin hätte es fast nicht zu ihrer Vermählung mit Sean Penn geschafft.

Madonnas Hochzeit mit Sean Penn wäre fast von der Polizei ruiniert worden.

Die Queen of Pop heiratete den erfolgreichen Filmregisseur im Jahr 1985 und Madonnas langjährige Kostümdesignerin Marlene Stewart erinnert sich auch heute noch gut daran, wie schwierig es war, das Hochzeitskleid der Sängerin zum Veranstaltungsort zu schaffen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Best’ verriet sie: „Es fand in einem Haus in Malibu statt. Die Straßen waren nicht erreichbar, weil die Presse überall war. Wir wollten eine Anprobe machen und Fotos schießen. Aber die Polizei hielt mich an! Ich bestand darauf, durchfahren zu dürfen. Es gab keine Handys, also hatte man Pager und ich versuchte einfach, jemanden zu erreichen.!“

Letztendlich ließen die Beamten Marlene jedoch mit dem Hochzeitskleid durch. Die Designerin erzählt weiter: „Irgendwann kam ich durch und Herb Ritts [der Fotograf von Madonnas ‚True Blue‘-Albumcover] schoss ein Foto von ihr, wie sie sich im Badezimmer fertig machte. Ich war unter dem Kleid und zog gerade ihren Strumpfhalter hoch!“ Für die Hochzeit ließ sich Marlene von Madonnas ungewöhnlichen Outfit-Ideen inspirieren. „Madonna sagte: ‚Ich will einen schwarzen Melonenhut tragen‘“, berichtet die Modeexpertin. „Ich wollte das Maskuline für das Kleid mit dem klassisch Femininen ausgleichen. Die Idee war, dass es Spaß machen und provozieren sollte.“