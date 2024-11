Musik Madonna: Sky kündigt neue ,Becoming Madonna’-Dokumentation an

Bang Showbiz | 27.11.2024, 11:00 Uhr

Madonna wird das Thema einer neuen Dokumentation sein, die vom Aufstieg des Stars zum Ruhm handelt.

Die langjährige Karriere des Superstars in der Musikindustrie steht im Mittelpunkt des neuen ,Becoming Madonna’-Films für Sky, der auf neu entdecktem Material an Audiokassetten basiert, auf denen die Sängerin „über ihr außergewöhnliches Leben und ihre Karriere nachdenkt“.

Hayley Reynolds, Skys stellvertretende Leiterin für Dokumentationen und Fakten, erklärte in einem Statement: „Seit ihrem Debüt in den 80er Jahren ist Madonna eine treibende Kraft in der Popmusik und sie hat den Weg für zahlreiche der beliebtesten Künstler von heute geebnet. Dieser Film bringt eine neue Perspektive auf eine beständige Ikone und wir freuen uns darüber, gemeinsam mit Optomen dem Sky-Publikum ihre Geschichte näherbringen zu dürfen.“ Neben den Audioaufnahmen enthält der Film zudem Interviews mit Madonnas Freunden, ihrer Familie und ihren Mitarbeitern, sowie seltenes Filmmaterial des Popstars. In einer Stellungnahme von Sky wird verkündet: „,Becoming Madonna‘ ist ein umfassender, archivierter Film, der auf einem Fundus vor kurzem entdeckter Audioaufnahmen basiert, in denen eine junge Madonna über ihr außergewöhnliches Leben und ihre Karriere nachdenkt. Mit seltenem Filmmaterial, unveröffentlichten Fotos und intimen Interviews mit ihrer Familie, Freunden und Mitarbeitern, von denen einige noch nie zuvor in einer Dokumentation gesprochen haben, zeigt der Film diesen gefeierten Star, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.“