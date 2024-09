Stars Maggie Smith: Harry Potter-Stars und Royal Family zollen ihr Tribut

Bang Showbiz | 28.09.2024, 08:00 Uhr

Die Film-Welt trauert um Dame Maggie Smith.

Die gefeierte britische Schauspielerin verstarb am Freitag (27. September) im Alter von 89 Jahren und nun haben sich zahlreiche Kollegen aus ihrer langjährigen Karriere und auch König Charles zu Wort gemeldet.

Der Monarch zollte Maggie Smith Tribut und erinnerte sich mit „liebevollster Bewunderung und Zuneigung“ an die ikonische Schauspielerin. In einer Erklärung der Royal Family heißt es: „Meine Frau und ich waren zutiefst traurig, als wir vom Tod von Dame Maggie Smith erfuhren. Während der Vorhang für einen nationalen Schatz fällt, erinnern wir uns mit all denen auf der ganzen Welt mit größter Bewunderung und Zuneigung an ihre vielen großartigen Darbietungen und ihre Wärme und ihren Witz, die sowohl auf als auch abseits der Bühne durchschimmerten.“

Im Jahr 2001 wurde Maggie Smith als Professor McGonagall in der ‚Harry Potter‘-Filmreihe gecastet und wurde somit Teil der Kindheit einer ganzen Generation. Autorin J.K. Rowling, auf deren Büchern die Filme basieren, schrieb auf X: „Irgendwie dachte ich, sie würde ewig leben. RIP Dame Maggie Smith.“ Daniel Radcliffe, der von 2001 bis 2011 die Rolle des titelgebenden Zauberers spielte, kannte Smith sogar noch länger. Er gab sein Leinwanddebüt an der Seite der verstorbenen Schauspielerin in einer BBC-Adaption von ‚David Copperfield‘, kurz bevor sie beide für das magischen Franchise gecastet wurden. Auch er ist „untröstlich“: „Wirklich herzzerreißend. Sie war eine der talentiertesten Frauen, die je gelebt haben. Sie hat ein erstaunliches Vermächtnis hinterlassen und man wird sich immer an sie erinnern.“

Auch Emma Watson, die die Rolle der Hermine Granger spielte, postete ein Bild von sich und Smith in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: „Als ich jünger war, hatte ich keine Ahnung von Maggies Legende, die Frau, mit der ich glücklicherweise Zeit teilen durfte. Erst als Erwachsene konnte ich wirklich schätzen, dass ich die Leinwand mit der wahren Definition von Größe geteilt hatte. Maggie, es gab viele männliche Professoren, aber bei Gott du hast dich behauptet. Danke für all deine Güte. Ich werde dich vermissen.“ Eine ähnliche Nachricht schrieb auch James Phelps, der Darsteller von Fred Weasley, in seiner Story: „Bei HP war sie immer gastfreundlich, lustig und hat uns gezeigt, wie man sich vor der Kamera verhalten sollte, aber auch, wie dahinter.“ Tom Felton, der in den Filmen Draco Malfoy spielte, schloss sich dem Trauerzug an. „Ich bin so traurig, zu der Nachricht von Maggies Tod aufzuwachen. Es gab ganz einfach niemanden wie sie“, schrieb der Star zu einem Bild von sich und Smith aus dem ersten Harry Potter-Teil. „Danke, dass du dich buchstäblich seit Tag 1 um uns gekümmert hast. Danke, dass du mich nicht vom Set geschmissen hast, als ich während deines Verwandlungs-Unterrichts die ganze Zeit kichern musste.“

In ihren letzten Momenten soll Maggie Smith von Familie und Freunden umgeben gewesen sein, wie ihre Söhne Chris Larkin und Toby Stephens bekannt gaben. In einer Erklärung, die über ihren Publizisten veröffentlicht wurde, sagten sie: „Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Dame Maggie Smith bekannt geben. Sie ist heute früh, Freitag, den 27. September, friedlich im Krankenhaus verstorben. Sie war eine sehr private Person, die am Ende mit Freunden und Familie zusammen war. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die am Boden zerstört sind über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter.“