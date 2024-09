Stars Maggie Smith: Ikonische Schauspielerin mit 89 verstorben

Dame Maggie Smith at Evening Standard Theatre Awards Nov 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 15:52 Uhr

Dame Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Die Schauspielerin, die der jüngeren Generation wohl am besten für ihre Darstellung der Professor McGonagall bekannt sein dürfte, verstarb am Freitag, den 27. September. Das gaben nun ihre beiden Söhne Toby Stephens und Chris Larkin in einem Statement bekannt.

„Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Dame Maggie Smith bekannt geben. Sie ist am frühen Morgen des 27. Septembers friedlich im Krankenhaus verstorben. Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie“, heißt es in dem Statement. „Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter tief erschüttert sind. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um den wunderbaren Mitarbeitern des Chelsea and Westminster Hospital für ihre Fürsorge und unermüdliche Freundlichkeit während ihrer letzten Tage zu danken.“

Maggie Smith, geboren am 28. Dezember 1934 in Ilford, England, war eine der bedeutendsten britischen Schauspielerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Ihre Karriere, die über sieben Jahrzehnte umspannte, reicht vom Theater über Film bis hin zum Fernsehen. Smith begann ihre Bühnenlaufbahn in den 1950er-Jahren und war lange Zeit mit der renommierten Royal National Theatre verbunden. Dort arbeitete sie mit legendären Regisseuren wie Laurence Olivier zusammen und etablierte sich als führende Schauspielerin der klassischen Bühne.

International bekannt wurde sie jedoch vor allem durch ihre Filmrollen. 1969 gewann sie ihren ersten Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in ‚Die besten Jahre der Miss Jean Brodie‘ und 1978 folgte der zweite Oscar für ihre Nebenrolle in ‚Kalifornien, wo das Meer beginnt‘. Weitere bedeutende Filme in ihrer Karriere sind ‚Tod auf dem Nil‘ (1978) und natürlich die ‚Harry Potter‘-Filme, in denen sie Professor Minerva McGonagall spielte. Im Fernsehen erlangte sie durch ihre Rolle als Violet Crawley in der Serie ‚Downton Abbey‘ Kultstatus.

Maggie Smith war für ihre scharfsinnigen, oft humorvollen Charakterdarstellungen bekannt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Oscars, mehrere BAFTAs und drei Emmys. Sie war ohne Zweifel eine der vielseitigsten und talentiertesten Schauspielerinnen ihrer Generation, die sich auch von Erkrankungen nicht stoppen ließ. 2007 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, während sie an den ‚Harry Potter‘-Filmen arbeitete. Trotz der anstrengenden Chemotherapie drehte sie weiter und sprach später offen über ihre Erfahrungen. Sie betonte, wie schwierig es war, während der Krankheit zu arbeiten. Ihre Genesung und die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Karriere machten sie zu einer Inspirationsquelle für viele Menschen, die ähnliche Herausforderungen durchleben. Smiths Durchhaltevermögen und Leidenschaft für die Schauspielerei bleiben auch nach ihrem Tod unvergessen.