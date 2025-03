Stars Maite Kelly zeigt sich auf der Bühne überraschend offen

01.03.2025

Die Sängerin sprach in Berlin erstaunlich ehrlich über ihr Privatleben.

Die 45-jährige Sängerin versucht eigentlich, den Fokus ihrer Karriere grundsätzlich nur auf ihre beruflichen Tätigkeiten zu legen. Ihre Beziehung sowie das Leben ihrer Töchter hält Maite zumeist so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Bei einem Auftritt in der Hauptstadt verriet die Kelly-Family-Ikone ihren Fans jetzt jedoch, dass sie ADHS und Legasthenie hat – ein überraschend offenes Geständnis für Maite. „Ich habe ADHS und Legasthenie – aber keinen Filter“, erzählte sie laut ‚Promiflash‘-Berichten auf der Bühne. Zwar sei es manchmal schwierig, mit ihren Symptomen umzugehen, der fehlende Filter helfe der dreifachen Mutter laut eigener Aussage jedoch, Dinge offen anzusprechen.

Heute komme Maite mit ihrer ADHS und Legasthenie gut zurecht, doch in ihrer Kindheit sei der Umgang mit ihrer Neurodivergenz nicht immer leicht gewesen. Bereits des Öfteren hatte Maite in der Vergangenheit betont, dass sie ihre Kindheit als Mitglied der megaberühmten Kelly Family nicht unbedingt „romantisieren“ würde. Abgesehen davon, dass die Familie „bettelarm“ gewesen sei, fühlte sich Maite oft als Außenseiterin. „Ich war schon als Kind das schwarze Schaf in der Familie“, erklärte sie vor längerer Zeit gegenüber ‚Bild‘. „Ich konnte nicht wirklich andocken bei meinen Geschwistern. Ich tanzte anders, ich schrieb anders, ich hatte auf alles einen anderen Blickwinkel.“