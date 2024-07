Stars Margot Robbie: Rundum glücklich!

Margot Robbie at the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 08:00 Uhr

Margot Robbie scheint in der Anfangsphase ihrer Schwangerschaft „sehr glücklich“ zu sein.

Die 34-jährige Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Tom Ackerley (34), behielt die Nachricht aber für sich, während sie an der Seite von Colin Farrell ‘A Big Bold Beautiful Journey‘ drehte. Ein Insider verriet nun, wie „professionell“ sie sich während des gesamten Prozesses verhalten hat. Der Insider erzählte ‘People’: „Sie war super professionell und konzentriert während der Dreharbeiten. Sie hatte lange Tage, aber es schien keine große Sache für sie zu sein. Niemand vermutete, dass sie schwanger war. Margot sah fantastisch aus und schien sehr glücklich zu sein. Sie verstand sich mit Colin, und sie hatten Spaß bei den Dreharbeiten.” Die ‘Barbie‘-Darstellerin wurde mit einem offensichtlichen Babybauch fotografiert, als sie während eines Urlaubs am Comer See mit ihrem Gatten ein Boot bestieg, und mehrere Quellen haben bestätigt, dass das Paar Eltern werden wird.

Die ‘Wolf of Wall Street’-Darstellerin, die ihre Karriere mit einer Rolle in der australischen Seifenoper ‘Neighbours‘ begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Namen in Hollywood entwickelt und betreibt mit ihrem Ehemann, den sie 2016 heiratete, auch die Produktionsfirma LuckyChap Entertainment.