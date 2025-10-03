Film Margot Robbie weiterhin an ‚Fluch der Karibik‘-Reboot beteiligt

Margot Robbie - September 2025 - Famous - A Big Bold Beautiful Journey European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin wird laut Produzent Jerry Bruckheimer im neuen Film des Piraten-Franchises auftreten.

Margot Robbie ist noch immer Teil des ‚Fluch der Karibik‘-Reboots.

Die ‚Barbie‘-Schauspielerin wurde 2020 mit einem angeblichen Neustart der Disney-Reihe in Verbindung gebracht, deutete später jedoch an, dass das Projekt eingestellt worden sei. Produzent Jerry Bruckheimer – der an den ersten fünf Filmen der Reihe gearbeitet hat – bestätigte allerdings nun, dass derzeit ein Drehbuch für einen neuen Film in Arbeit ist und es weiterhin eine Rolle für die Australierin gibt.

Gegenüber ‚The Wrap‘ verriet er: „Wir arbeiten an einem Drehbuch. Solange es nicht auf dem Papier steht, wird es auch nicht auf die Leinwand kommen. Wir hatten zeitweise zwei Drehbücher, dann fiel eines irgendwie weg, und wir machten mit dem anderen weiter.“ Auf die Frage, ob das Projekt mit Margot dasjenige sei, das fallengelassen wurde, antwortete er: „Nun, sie ist weiterhin beteiligt.“ Jerry enthüllte außerdem, dass Ted Elliott, der die ersten vier Filme der Reihe mitgeschrieben hat, am neuen Drehbuch mitarbeitet.

Margot deutete 2022 an, dass der „wirklich coole“ ‚Fluch der Karibik‘-Film, an dem sie beteiligt war, eingestellt worden sei. „Wir hatten eine Idee und haben sie vor einiger Zeit entwickelt – schon vor Ewigkeiten –, um eine stärker weiblich geführte Geschichte zu erzählen – nicht komplett weiblich geführt, aber einfach eine andere Art von Geschichte –, von der wir dachten, dass sie wirklich cool wäre. Aber ich schätze, sie wollen es nicht machen“, enthüllte sie im Gespräch mit ‚Vanity Fair‘. Die Filmreihe begann 2003 mit ‚Fluch der Karibik‘ und endete vorerst mit ‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘ (2017).