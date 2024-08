Stars Mariah Carey: Ihre Schwester hoffte auf Versöhnung

Mariah Carey - November 2023 - Yaamava' Resort & Casino - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 14:19 Uhr

Die verstorbene Schwester der Popsängerin hoffte bis zuletzt auf ein Wiedersehen.

Mariah Careys Schwester hoffte bis zu ihrem Tod auf eine Versöhnung mit der Popikone.

Die 55-jährige Sängerin wurde am vergangenen Wochenende mit der schockierenden Nachricht konfrontiert, dass ihre 63-jährige Schwester Alison und ihre 87-jährige Mutter Patricia am selben Tag verstorben waren. Aufgrund von Alisons Drogenproblemen hatte Mariah bereits vor längerer Zeit den Kontakt zu ihr abgebrochen. Nun erklärte ein Freund der Verstorbenen, dass Alison bis zuletzt darauf gehofft hatte, ihre berühmte Schwester irgendwann einmal wiedersehen zu können. David Baker, der sich auch um Alisons Pflege gekümmert hatte, erklärte im Gespräch mit ‚DailyMail.com‘: „Ich weiß, dass es ihr letzter Wunsch war, zumindest noch einmal mit Mariah sprechen zu können.“

In ihrer Autobiografie ‚The Meaning of Mariah Carey‘ aus dem Jahr 2020 erklärte die ‚Without You‘-Interpretin unter anderem, weshalb sie den Kontakt zu ihrer Schwester abgebrochen hatte. Mariah schrieb: „Für meine Gesundheit und meinen Frieden ermutigte meine Therapeutin mich dazu, meine Familie buchstäblich neu zu benennen und in einen neuen Rahmen zu setzen. Morgan, mein Ex-Bruder, und Alison, meine Ex-Schwester. Ich musste aufhören von ihnen zu erwarten, dass sie irgendwann wie durch ein Wunder der große Bruder und die große Schwester werden würden, von denen ich geträumt hatte.“